Nawrocki o aborcji po gwałcie: te wartości rozłożone są w sposób jasny

Nawrocki pytany o aborcję: jestem katolikiem, więc moje generalne stanowisko jest za życiem; w przypadku gwałtu ta decyzja należy do kobiety Źródło: TVN24

Jestem katolikiem, więc moje generalne stanowisko jest oczywiście za życiem - powiedział kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki, pytany o swój pogląd względem aborcji w przypadku zajścia w ciążę w wyniku gwałtu. Zaznaczył jednak, że "ta decyzja należy do kobiety", a sprawca "powinien odpowiedzieć". Dodał przy tym, "że z tego dramatu, z tego zła, często jest wiele miłości i wiele dobra, gdy kobieta podejmuje decyzję o urodzeniu takiego dziecka".

W piątek Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej w Brzesku został zapytany, jakie ma stanowisko względem aborcji spowodowanej poczęciem w wyniku zgwałcenia. - Ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, więc moje generalne stanowisko jest oczywiście za życiem. To jest pewna generalna refleksja - powiedział.

- Ta decyzja oczywiście należy do kobiety i tak to jest wyregulowane w polskim prawie. (...) Jest to rzecz straszna dla kobiety, żeby była jasność. Kobieta jest ofiarą gwałtu, a mężczyzna jest sprawcą gwałtu, więc przede wszystkim państwo polskie powinno zaopiekować się kobietą, która została zgwałcona. To jest rzecz naturalna. Powinna mieć całą opiekę psychologiczną, opiekę medyczną, a mężczyzna za taki akt powinien odpowiedzieć w państwie prawa - stwierdził.

Nawrocki przyznał, że "te wartości i emocje rozłożone są w sposób jasny". - Jest ofiara i jest sprawca takiego czynu, ale z całą pewnością (...) osobą odpowiedzialną, życiem odpowiedzialnym za taki czyn mężczyzny, nie jest dziecko - ocenił.

Kandydat PiS dodał następnie, że "opieka państwa polskiego jest niezbędna, a decyzja powinna należeć do kobiety". - Jeśli mogę podzielić się także swoją osobistą refleksją i znajomością takich przypadków, to zapewniam, że z tego dramatu, z tego zła, często jest wiele miłości i wiele dobra, gdy kobieta podejmuje decyzję o urodzeniu takiego dziecka. Ja znam takie przypadki, blisko mnie są takie kobiety, które mają tego typu doświadczenie - powiedział.

CZYTAJ TEŻ: Polityczki o słowach Mentzena: skandaliczne, w głowie się nie mieści, dobrze, że zaczął mówić

Mentzen o "nieprzyjemności"

W środę inny kandydat na prezydenta, przedstawiciel Konfederacji Sławomir Mentzen gościł w Kanale Zero, gdzie powiedział m.in., że "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością". - Nie mamy prawa zabić innego człowieka, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu - mówił.

Mentzen użył słowa "nieprzyjemność" w odpowiedzi, czy jest przeciwko prawu do aborcji w przypadku zajścia ciążę w wyniku gwałtu.

CZYTAJ TEŻ: Mentzen o aborcji po gwałcie. "Nie wolno, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z nieprzyjemnością"

Nawrocki: Trzaskowski nie chce debatować o tym, co interesuje Polaków

Nawrocki wyzwał w czwartek kandydata KO Rafała Trzaskowskiego na debatę o bezpieczeństwie Polski. Podczas konferencji został zapytany, jak odbiera brak jednoznacznej odpowiedzi sztabu Trzaskowskiego. - Ja to odczytuję jasno, Rafała Trzaskowskiego nie interesuje bezpieczeństwo, skoro nie chce dyskutować ze swoim głównym rywalem o bezpieczeństwie. Ja też nie spodziewam się nadzwyczajnej odwagi po Rafale Trzaskowskim - ocenił.

- Stworzono Rafałowi Trzaskowskiemu idealne warunki kampanii, angażując do jego sztabu prokuraturę, Najwyższą Izbę Kontroli, służbę więzienną, telewizję rządową, wszystkie agendy państwa polskiego (...) i po prostu, jak rozumiem, nie chce schodzić z tej swojej lektyki, jak to nazwałem, aby debatować o tym, co interesuje Polaków - mówił Nawrocki.

Jak stwierdził, bezpieczeństwo "to jest najbardziej istotna kwestia w tej kampanii". - Żyjemy w świecie geopolitycznego przełomu - w zakresie ekonomicznym, w zakresie bezpieczeństwa. O czym my mamy dyskutować? O pilniku do paznokci Rafała Trzaskowskiego? To nie są tematy poważne - kontynuował.

- Chcę rozmawiać o bezpieczeństwie, nie jest gotowy. Rafał, obudź się, bądź mężczyzną - dodał.