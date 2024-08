Donald Tusk przekazał, że dysponuje mailami, które osoby zatrudnione przez byłego szefa Rządowego Centrum Legislacyjnego chciały usunąć z komputerów. Według premiera nie świadczyli oni żadnej pracy na rzecz rządowej legislacji, a jedynie byli zaangażowani w kampanię wyborczą Krzysztofa Szczuckiego do Sejmu. Tusk powiedział, że pracownicy zapomnieli, iż system kopiował ich "wymianę informacji, polegającą na tym: kup połówkę dla tego gościa, który wywiesza baner dla naszego kandydata". Do słów premiera odniósł się w mediach społecznościowych Szczucki.

Premier Donald Tusk na piątkowej konferencji mówił o działaniach rządu zmierzających do rozliczenia poprzedniej władzy i odniósł się do działań Prawa i Sprawiedliwości w kontekście kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi.

Według niego "najbardziej uderzającym procederem, jeśli chodzi o wykorzystywanie urzędu do kampanii wyborczej, jest to, co działo się pod nosem pana premiera (Mateusza) Morawieckiego i pana ministra (Krzysztofa) Szczuckiego". - Właściwie nie pod nosem pana ministra Szczuckiego, tylko na rzecz pana ministra Szczuckiego - uściślił.