Kaczyński o Nawrockim: to był kandydat PiS Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawiał w niedzielę w Pułtusku.

Dziękował między innymi osobom zaangażowanym w kampanię prezydencką.

Stwierdził również, że Karol Nawrocki był kandydatem PiS na prezydenta.

Podczas swojego wystąpienia w Pułtusku w niedzielę, prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że kolejnym celem Prawa i Sprawiedliwości będą wygrane wybory parlamentarne w 2027 r.

"Nasz kandydat"

- My po zaprzysiężeniu - bo jestem przekonany, że ono nastąpi - pana prezydenta rozpoczynamy drogę ku drugiemu zwycięstwu, ku zwycięstwu w wyborach parlamentarnych. Co będzie po drodze, czy też rząd, czy może jakiś inny – nad tym będziemy się jeszcze zastanawiać. Będziemy spoglądać na to, jakie są możliwości, czy komuś z koalicjantów nie spadną łuski z oczu, czy nie będzie chciał iść ku najgorszemu. Ale tak z punktu widzenia konstytucyjnego wybory są w 2027 roku, na jesieni, czyli za przeszło dwa lata. I my musimy przez cały czas walczyć – powiedział także prezes PiS.

Karol Nawrocki rozpoczął kampanię. Mówi o sobie, że jest kandydatem "bezpartyjnym i obywatelskim" Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN

- Chciałem jednak jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy nas wsparli, bo nie ma kampanii bez pieniędzy. Nie ma kampanii bez możliwości finansowych. Zrealizowanie takiego przedsięwzięcia jest niemożliwe. Ale to samo, proszę państwa, można powiedzieć o zapleczu politycznym, o partii, po prostu o Prawa i Sprawiedliwości, bo to był nasz kandydat. To, że był obywatelski, to tego nie zmienia. To był kandydat Prawa i Sprawiedliwości - mówił Kaczyński.

W kampanii kandydat obywatelski

To odmienne zdanie od tego, które było wygłaszane przez polityków partii w czasie kampanii prezydenckiej. Wtedy zarówno Nawrocki, jak i politycy PiS, próbowali przekonywać do tego, że jest kandydatem obywatelskim, ale w otoczeniu polityków PiS i z przekazem PiS.

Jednocześnie podczas jednego z wieców Nawrocki sam powiedział, że o jego starcie zdecydował prezes PiS, Jarosław Kaczyński. - Wśród tych decyzji, szanowny panie prezesie, panie premierze, jestem też ja - mówił, przypominając o politycznych decyzjach Kaczyńskiego.

Jego kandydaturę poparł także publicznie prezydent Andrzej Duda.

Karol Nawrocki o poparciu, jakie dostał o Jarosława Kaczyńskiego i o decyzjach, które ten podejmował Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo