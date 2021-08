Joachim Brudziński i rzekomy mail dotyczący zatrudnienia rodziny w państwowych spółkach. "Cześć wujku"

Osoby stojące za tak zwaną aferą mailową - w ramach której do sieci trafiały maile z prywatnych skrzynek mailowych między innymi szefa KPRM Michała Dworczyka i premiera Mateusza Morawieckiego - opublikowały wiadomość, która ma pochodzić z poczty Joachima Brudzińskiego, europosła i wiceprezesa PiS.

Joachim Brudziński. Wyciekł mail mający pochodzić z prywatnej skrzynki

Autorka maila - o nazwisku innym niż Brudziński - zwraca się do ministra: "cześć wujku". Wiadomość dotyczy możliwości zatrudnienia jej i innego mężczyzny w spółkach Skarbu Państwa. Jak wynika z treści maila, Brudziński miał już wcześniej złożyć propozycję zatrudnienia.

"Myśleliśmy nad twoją propozycją, jednak nadal bardziej skłanialibyśmy się w stronę Rzeszowa, nawet ze względu na studia czy możliwość wynajęcia mieszkania. Nie chcemy jednak robić kłopotów i jeśli będzie problem ze znalezieniem czegoś w Rzeszowie, to Grupę Azoty Tarnów również bierzemy pod uwagę" - napisała kobieta do "wujka".

"W pierwszej kolejności myśleliśmy nad PGE, pod kątem dystrybucji albo eksploatacji sieci, pracę w jednostkach terenowych typu pogotowie, utrzymanie ruchu lub też pracę w elektrowni w obrębie Rzeszowa" - dodała autorka maila. I deklaruje: "Początkiem marca bylibyśmy dostępni do podjęcia nowej pracy".

Onet: jego CV trafiło do Brudzińskiego, dostał pracę w PGE

Do wiadomości zostały załączone dwa pliki z CV - autorki maila, wówczas 25-letniej i 22-letniego mężczyzny. Mężczyzna o tym nazwisku - jak podaje Onet - na portalu LinkedIn napisał, że rzeczywiście w marcu 2019 roku rozpoczął pracę w rzeszowskim oddziale PGE. Jego profil zniknął z portalu zaraz po tym, jak media zaczęły publikować rzekomy mail Brudzińskiego.

W sobotę przed południem przesłaliśmy pytania w tej sprawie do Joachima Brudzińskiego. Do czasu publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Dotąd Brudziński nie odniósł się również do sprawy w swoich mediach społecznościowych.