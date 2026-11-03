"Czynna napaść na sędziów TK". Jest śledztwo
Jak czytamy w komunikacie, śledztwo zostało wszczęte z urzędu. Dotyczy "czynnej napaści na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz usiłowania wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Trybunału Konstytucyjnego".
Prokuratura o przebiegu napaści
Dotyczy ono zdarzenia, do jakiego doszło w nocy z 30 na 31 października na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha w Warszawie.
"Według wstępnych ustaleń kilka osób, działając wspólnie i w porozumieniu, naparło z impetem na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza, a następnie siłą odepchnęło ich od wejścia do budynku Trybunału, naruszając ich nietykalność cielesną. Osoby te wdarły się do wnętrza budynku z zamiarem wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Trybunału Konstytucyjnego" - informuje prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.
Dodaje, że osoby te nie osiągnęły zamierzonego celu, ponieważ spotkały się ze stanowczą postawą sędziów Trybunału: Anny Korwin-Piotrowskiej, Magdaleny Bentkowskiej, Sławomira Patyry, Krystiana Markiewicza, Macieja Berka, Marcina Dziurdy i Macieja Taborowskiego.
"Ostatecznie osoby te opuściły budynek Trybunału Konstytucyjnego" - zaznacza prok. Adamiak.
Śledztwo wszczęte z urzędu
Jak wyjaśnia, śledztwo zostało wszczęte z urzędu, po analizie przekazów medialnych, w tym nagrań dokumentujących zdarzenie, oraz notatek urzędowych sporządzonych przez funkcjonariuszy publicznych.
Wszczął je prokurator z działającego w Prokuraturze Krajowej Zespołu Prokuratorów ds. zapobiegania negatywnym skutkom udziału w postępowaniach karnych, cywilnych i sądowoadministracyjnych sędziów powołanych na stanowisko w procedurze nominacyjnej prowadzonej przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną po 2017 roku.