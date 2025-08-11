Nie żyje Jerzy Dziewulski

Jerzy Dziewulski nie żyje Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Syn Jerzego Dziewulskiego poinformował w poniedziałek o śmierci swojego ojca, który zmarł w wieku 81 lat. Odszedł po zmaganiu się z ciężką chorobą.

Kim był Jerzy Dziewulski?

Jerzy Dziewulski urodził się i wychował w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zasadniczą służbę wojskową ukończył w stopniu sierżanta podchorążego, a pracę zawodową rozpoczął w wydziale kryminalnym na warszawskim Żoliborzu. Służbę rozpoczął w stołecznej Milicji Obywatelskiej w 1966 roku. W grudniu 1981 roku brał udział w stłumieniu strajku okupacyjnego studentów i pracowników Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, którzy sprzeciwiali się ustawie włączającą ich uczelnię w system szkół wojskowych.

MO została przekształcona w 1990 w Komendę Stołeczną Policji. Tam pełnił między innymi funkcję dowódcy jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Warszawa-Okęcie.

Uczestniczył i kierował likwidacją 13 zamachów terrorystycznych, także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z ewidentnego zagrożenia życia. Dziewulski był dowódcą ze strony polskiej operacji przerzutu ludzi pochodzenia żydowskiego z dawnego ZSRR i Rosji do Izraela ("Most"), organizowanej przez rządy Izraela i Polski.

W listopadzie 1991 roku zdobył mandat poselski. Był pierwszym w historii kraju posłem – policjantem. W związku z konstytucyjnym zakazem łączenia służby w policji i wypełniania mandatu poselskiego w 1997 roku odszedł z Komendy Głównej Policji, gdzie pełnił funkcję głównego specjalisty.

Jerzy Dziewulski na zdjęciu z 5 marca 2010 roku Źródło: PAP/Grzegorz Jakubowski

Sprawował mandat posła czterech pierwszych kadencji - do 2005 roku. Był wtedy wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, a także twórcą sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.

W czasie kampanii prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego w 1995 roku pełnił funkcję szefa jego ochrony osobistej, następnie – od grudnia 1995 roku do maja 1996 roku - funkcję jego sekretarza. W maju 1996 roku został mianowany na stanowisko doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę. Jako konsultant brał udział w produkcji serialu "07 zgłoś się".

Zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Dziewulski był znanym komentatorem kwestii związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Wypowiadał się zarówno dla portalu tvn24.pl, jak i TVN24.

OGLĄDAJ: TVN24 HD