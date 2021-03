Autokar wypadł z drogi, zginęło pięć osób. Kierowca usłyszał zarzut

Zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca ukraińskiego autokaru, który w piątek przed północą rozbił się na autostradzie A4 nieopodal Jarosławia na Podkarpaciu. - Choć jechał z prędkością dozwoloną na autostradzie, czyli nie szarżował, to jednak była to prędkość niedostosowana do podjętego manewru skrętu w prawo - powiedziała prokurator Beata Starzecka z przemyskiej prokuratury. W zdarzeniu zginęło pięć osób. Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia.

"Była to prędkość niedostosowana do podjętego manewru"

Tymczasem, jak wynika z zabezpieczonego do śledztwa tachografu, kierowca autokaru na chwilę przed wypadkiem jechał z prędkością 96-97 km/h, ale tuż przed wypadkiem, przed ostatnie cztery sekundy prędkość pojazdu spadała z 95 do 45 km/h.

- Choć jechał z prędkością dozwoloną na autostradzie, czyli nie szarżował, to jednak była to prędkość niedostosowana do podjętego manewru skrętu w prawo – mówiła prok. Starzecka. Wyjaśniała, że dlatego kierowcy postawiono zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności.