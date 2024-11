Kaczyński o "bardzo konkretnym zadaniu" w związku z wyborami prezydenckimi

- To, co dzieje się w ciągu ostatniego roku, to nic innego jak niszczenie naszego państwa, niszczenie naszej gospodarki, realizacja planów agendy obcego państwa - Niemiec - ale także coraz bardziej widoczne i oczywiste wpływy rosyjskie, putinowskie w naszym kraju - przekonywał Kaczyński, który w przeddzień Święta Niepodległości oraz w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej miał wystąpienie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. - Musimy się przeciwstawić, (...), nawet wtedy, kiedy wydaje się, że mamy mniejsze siły niż przeciwnicy - dodał. - Dzisiaj mamy przed sobą bardzo konkretne przedsięwzięcie, bardzo konkretne zadanie - tym zadaniem jest zwycięstwo sił patriotycznych w wyborach prezydenckich. To musi być pierwszy krok - oświadczył.