Kaczyński o sojuszu z partią Brauna. "Tam są Jaszczury i tym podobne"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Kaczyński: nie ma mowy o sojuszach z partią Brauna
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji prasowej, że "nie ma mowy" o sojuszu Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Prezes PiS ocenił, że to "całkowicie niepoważna" partia.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na poniedziałkowej konferencji prasowej skrytykował partię Grzegorza Brauna.

- To jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna. Tam są różne Jaszczury i tym podobne, chyba trzeba powiedzieć osoby, bo nie wiem, czy to jest osoba, czy to jest tylko jaszczur. Trudno mi powiedzieć - kpił, nawiązując do pseudonimu Wojciecha O., sympatyzującego z formacją Brauna.

- Ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy. Ludzie [u których - red.] z równowagą psychiczną być może jest jakiś kłopot. Ludzie, którzy przecież siedzieli w więzieniu z oskarżeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mówię tutaj o niejakim Piskorskim i wielu innych ludziach, których w polskim życiu publicznym w ogóle nie powinno być - skwitował.

Zobacz też reportaż "Towarzysze Brauna" w TVN24+ >>>

Kaczyński ocenił, że "to, że my mamy z nimi współpracować, byłoby i kompromitujące, i całkowicie dysfunkcjonalne". Oświadczył, że "mowy nie ma o żadnych sojuszach z partią Brauna".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Prezes PiS Jarosław Kaczyński
Źródło: PAP/Leszek Szymański

- Pamiętajcie państwo, że chodzi o to, żeby w Polsce powstał rząd niepodległościowy, bo dzisiaj jest kwestia pytania o polską niepodległość, ale także rząd bardzo sprawny. Rząd, który w tej piekielnie trudnej sytuacji, w którą zostaliśmy wpędzeni przez obecne rządy, da sobie radę - mówił prezes PiS.

Dodał, że "do tego są potrzebni ludzie, którzy są odpowiedzialni, którzy nie niszczą polskiego życia publicznego, nie sprowadzają go do poziomu, powiedzmy sobie, jakiegoś bardzo marnego widowiska, jakiejś burleski odbywającej się dla niezbyt wymagającej publiczności".

OGLĄDAJ: Kto może trafić na listy Brauna? "Postaci jeszcze dziwaczniejsze niż on sam"
Braun

Kto może trafić na listy Brauna? "Postaci jeszcze dziwaczniejsze niż on sam"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Justyna Sochacka /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Jarosław KaczyńskiPrawo i SprawiedliwośćGrzegorz Braun
