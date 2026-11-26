NEWS MICHALSKIEGO Jan Grabiec broni Marcina Kierwińskiego. "Taki mamy w Polsce system" Patryk Michalski Mikołaj Gątkiewicz Zespół autorów |

Kto opłacał kampanię Kierwińskiego? Reporter "Czarno na białym" o ustaleniach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Na rzecz kampanii wyborczej Marcina Kierwińskiego w 2023 roku darczyńcy wpłacili blisko 724 tysiące złotych, z których ponad dwie trzecie pochodziło od osób, których pozycja służbowa lub polityczna zależała od Platformy Obywatelskiej (dziś Koalicji Obywatelskiej - red.) - wynika z ustaleń dziennikarzy "Czarno na białym" Grzegorza Łakomskiego, Dariusza Kubika i Karola Dejasa.

Cykl reportaży "Czarno na białym" "Jak urządzić się w systemie" do obejrzenia w TVN24+>>>

Darczyńcami byli między innymi ludzie ze spółek samorządowych w Warszawie i województwie mazowieckim, burmistrzowie i wiceburmistrzowie dzielnic w stolicy czy kadra kierownicza instytucji samorządowych i urzędów państwowych. Marcin Kierwiński krytykował tego rodzaju system, gdy był on stosowany przez rząd PiS - przypomniał Dejas. Proceder ten w partii Jarosława Kaczyńskiego autorzy "Czarno na białym" ujawnili w cyklu "Do spółki z PiS".

Grabiec: ludzie mają prawo wpłacać środki na polityków

O doniesienia reporterów "Czarno na białym" pytany był w programie "News Michalskiego" w TVN24+ szef kancelarii premiera Jan Grabiec. - To jest legalny i w pełni uczciwy, transparentny system finansowania polityki w Polsce - odparł polityk. - Tak mamy zbudowany system w Polsce - podkreślił.

Wskazał, że "każda wypłata jest odnotowana z imienia, nazwiska, PESEL-u". - W PKW są dane osoby wpłacającej i one są dostępne na przykład dziennikarzom, którzy mogą zweryfikować, czy osoby, które wpłacają te pieniądze nie osiągają korzyści dzięki temu, że popierają jakąś partię polityczną - powiedział.

- To jest system w pełni transparentny, dlatego ten materiał mógł się ukazać - argumentował. Jak dodał, "sami dziennikarze w tym materiale mówią, że nie stawiają nikomu żadnych zarzutów, że są jakieś nieprawidłowości".

Grabiec: to inny system niż ten, który krytykował Kierwiński

Według Grabca "nieprawdą" jest też, że Kierwiński korzystał na systemie, który sam piętnował w PiS. "Trudno zakładać, że wszystko było dobrowolne, skoro wpłaty były tego samego dnia, w tej samej wysokości" - przytoczył słowa Kierwińskiego z 2022 roku Michalski. Jak wskazał, według reportażu "Czarno na białym" w przypadku posła KO "było nawet tak, że osoby wpłacające tego samego dnia mogły liczyć na funkcje we władzach w poszczególnych dzielnicach Warszawy".

- To nieprawda, że to taki sam system. To jest zupełnie inny system - powtarzał Grabiec. - Osoby, które wpłacały, nie mogły liczyć na żadne funkcje - deklarował.

- Jeśli osoby podległe bezpośrednio z powodów formalnych wpłacają na czyjąś kampanię, no to jest pytanie o to, czy nie nastąpiło wymuszenie czegokolwiek - przyznał Grabiec. Jednak, jak mówił, "żadna z tych osób wymienionych w tym reportażu nie podlegała Marcinowi Kierwińskiemu w momencie, gdy dokonywała tych wpłat".

Michalski zauważył jednak, że część "niedługo zaczęła podlegać", dostając posady dyrektorskie w MSWiA. Ponadto, dodał Michalski, "wszystkie de facto podlegają Kierwińskiemu jako sekretarzowi generalnemu partii i szefowi warszawskich struktur". - Ale nasza partia ma w tej chwili blisko 40 tysięcy członków, to nie są ludzie podlegli sekretarzowi generalnemu - przekonywał Grabiec.

Dlaczego unikali odpowiedzi? "Bo to wstydliwy temat"

Michalski zwrócił uwagę, że część osób, których dotyczył reportaż "uciekała, zamiast udzielić konkretnej odpowiedzi". Grabiec przyczynę ich zachowania dostrzegł gdzie indziej. - Bo w Polsce temat finansowania polityki jest tematem wstydliwym - powiedział. - Jest takie wrażenie, że jak się mówi o finansowaniu polityki, to jest to coś niewłaściwego - ocenił. - A to jest istota systemu demokratycznego, że wolni ludzie mogą wpłacać pieniądze na partie polityczne, które chcą - powiedział.

Według szefa KRPM, w Polsce "tworzy się wokół tego atmosferę podejrzliwości". Jak mówił, ludzi, którzy wydali na partię polityczną "sto złotych ze swoich prywatnych pieniędzy" zrównuje się "z prezesami spółek Skarbu Państwa albo dyrektorami w Orlenie", podając ich "jako przykład jakiejś korupcji politycznej". - Nie ma w tym korupcji politycznej - zarzekał się Grabiec

Michalski wtrącił, że według autorów reportażu wpłaty dotyczyły nie stu, a kilku tysięcy złotych.

- Jeśli to są dobrowolne wpłaty, to proszę naprawdę nie podważać podstaw systemu demokratycznego w Polsce. Bo on na tym polega, że ludzie mają prawo wpłacić środki na wybranych przez siebie polityków - powtórzył Grabiec. Jak mówił, "każdy uczciwy Polak ma prawo wpłacić pieniądze na partię polityczną na zasadach określonych w przepisach". - I róbcie to, bardzo o to proszę. Koalicja Obywatelska czeka na wasze wpłaty - zwrócił się do kamery.

OGLĄDAJ: Kontrowersje wokół kampanii Kierwińskiego. Grabiec: nie ma w tym korupcji politycznej Zobacz cały materiał