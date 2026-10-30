Jakub Kumoch rezygnuje ze stanowiska ambasadora RP w Chinach
Ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch napisał w piątek wieczorem w serwisie X, iż "wobec wydarzeń w kraju uznał, że nie jest możliwe jego dalsze pełnienie funkcji ambasadora".
W odpowiedzi na wpis Kumocha wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski napisał, że przyjął do wiadomości "nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji". "Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej" - dodał.
Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona przekazał, powołując się na źródła zbliżone do polskiej dyplomacji, że rezygnacja ambasadora Kumocha została przyjęta. "Wybrał partię, a nie państwo" - usłyszał Wrona.
Kumoch pełnił funkcję ambasadora RP w Pekinie od września 2023 roku. Mianował go ówczesny prezydent Andrzej Duda. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Turcji. Pełnił też funkcję sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy i szefa Biura Polityki Międzynarodowej.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał na X, że Kumoch złożył rezygnację "wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny". "To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie" - napisał Przydacz.
Protesty i działania policji przed TK
W piątek po południu na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja. Jak podała w komunikacie, "w związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia" przed siedzibą TK, funkcjonariusze podjęli działania "mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu".
Około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych.
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek wyraził w piątek nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zacznie normalnie funkcjonować. - Trybunał stał się prywatnym folwarkiem, musimy przywrócić działanie tej instytucji - mówił na konferencji. Żurek przekazał, że skierował do TK wnioski o uchylenie immunitetów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.
I prezes SN Zbigniew Kapiński wyraził "najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw" wobec działań podjętych w piątek w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.