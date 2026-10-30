Polska Jakub Kumoch rezygnuje ze stanowiska ambasadora RP w Chinach

Marcin Wrona: rezygnacja Jakuba Kumocha została przyjęta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch napisał w piątek wieczorem w serwisie X, iż "wobec wydarzeń w kraju uznał, że nie jest możliwe jego dalsze pełnienie funkcji ambasadora".

Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie. — Jakub Kumoch 古天卫 (@JakubKumoch) October 30, 2026 Rozwiń

W odpowiedzi na wpis Kumocha wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski napisał, że przyjął do wiadomości "nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji". "Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej" - dodał.

Przyjmuję do wiadomości nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji.

Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 30, 2026 Rozwiń

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona przekazał, powołując się na źródła zbliżone do polskiej dyplomacji, że rezygnacja ambasadora Kumocha została przyjęta. "Wybrał partię, a nie państwo" - usłyszał Wrona.

Jakub Kumoch Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Kumoch pełnił funkcję ambasadora RP w Pekinie od września 2023 roku. Mianował go ówczesny prezydent Andrzej Duda. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwajcarii i Liechtensteinie oraz w Turcji. Pełnił też funkcję sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy i szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz napisał na X, że Kumoch złożył rezygnację "wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny". "To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie" - napisał Przydacz.

Ambasador RP w Chinach wobec łamania prawa przez rząd D. Tuska i siłowy atak na Trybunał Konstytucyjny - składa rezygnację.



To wyraz odwagi i odpowiedzialności na polską demokrację i wizerunek Rzeczypospolitej na świecie.



Ambasador Kumoch to doświadczony dyplomata. W… https://t.co/6gBMAIVQgK — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 30, 2026 Rozwiń

Protesty i działania policji przed TK

W piątek po południu na terenie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się policja. Jak podała w komunikacie, "w związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia" przed siedzibą TK, funkcjonariusze podjęli działania "mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu".

Około godziny 18 na oficjalnej stronie Trybunału Konstytucyjnego została zamieszczona informacja, że wobec prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego zarządzono przerwę w czynnościach służbowych.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek wyraził w piątek nadzieję, że Trybunał Konstytucyjny zacznie normalnie funkcjonować. - Trybunał stał się prywatnym folwarkiem, musimy przywrócić działanie tej instytucji - mówił na konferencji. Żurek przekazał, że skierował do TK wnioski o uchylenie immunitetów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

I prezes SN Zbigniew Kapiński wyraził "najwyższe oburzenie i stanowczy sprzeciw" wobec działań podjętych w piątek w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.