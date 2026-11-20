Polska Nie żyje Grzegorz Lindenberg Oprac. Ewa Żebrowska |

Grzegorz Lindenberg Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Informację o śmierci Grzegorza Lindenberga przekazała w piątek w mediach społecznościowych jego siostra, Małgorzata Rurawska. "Dziś wczesnym ranem, po ciężkiej chorobie, zmarł mój kochany starszy Brat Grzegorz Lindenberg" - napisała. Miał 71 lat.

Grzegorz Lindenberg był z wykształcenia socjologiem, znaczną część życia zawodowego poświęcił mediom. Był jednym ze współzałożycieli "Gazety Wyborczej". Był także założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym "Super Expressu" w latach 1991–1994. Przeprowadził też tytuł przez reorganizację, nadając mu nową formułę.

Miał stopień doktora nauk społecznych. Napisał m.in. książki "Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy" (2018) oraz "Wzbierająca fala. Europa wobec eksplozji demograficznej w Afryce" (2019). Był też pomysłodawcą firm internetowych oraz niezależnym konsultantem mediów.

Postępująca choroba utrudniała mu codzienne funkcjonowanie, o czym pisał w ostatnich miesiącach w mediach społecznościowych. "W związku z chorobą sprzedaję dom i muszę się przenieść do Warszawy. Tym samym muszę się rozstać z moimi kotami i znaleźć im nowe domy. Nie mogę ich zabrać ze sobą, bo mam przed sobą perspektywę raczej kilku miesięcy a nie lat życia" - cytuje dziś jego słowa "Super Express".

Wiele osób zamieściło dziś w mediach społecznościowych wpisy poświęcone Grzegorzowi Lindenbergowi. "Tomek Lipiński napisał, że dzisiaj rano zmarł Grzegorz Larry Lindenberg. Mały Wielki Człowiek. Niezwykły" - napisał na Facebooku Zbigniew Hołdys.

red. AZ