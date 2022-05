Gorzów Wielkopolski. Driftował na rondzie, bo bo chciał uwiecznić to na wideo. Miał już na koncie inne wykroczenia drogowe

czytaj dalej

42-letni obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa. Według śledczych, to on - po tym, jak mieszkanie na łódzkim Teofilowie stanęło w ogniu - zabił swoją 26-letnią żonę. Mężczyzna został przesłuchany w szpitalu. - Jego relacje wskazują, że pomiędzy nim i kobietą doszło do konfliktu, ponieważ wbrew jego woli zamierzała ona wrócić do Gruzji - przekazuje prokuratura. Podejrzany został, decyzją sądu, aresztowany.