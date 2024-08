Generał Polko: długo czekałem na takie działania Ukrainy

Ukraińcy "przenikają w szyki wroga, aby namieszać"

Osłabione morale

- Do tej pory było tak, że Rosjanie coś robili, a Ukraińcy musieli reagować. Ukraina zaczyna czuć własną siłę, to, że może sama dyktować warunki na polu walki. (...) To właściwe postępowanie. Jako oficer wojsk specjalnych długo czekałem właśnie na te działania dywersyjne i różnego rodzaju rajdy, niespodziewane ataki na niespodziewanych kierunkach. To jest coś, co wytrąca i wytraca potencjał wroga, rozbija jego morale i daje czas własnym wojskom operacyjnym na przygotowanie strategicznej ofensywy - powiedział Polko.