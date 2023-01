Adamowicz: Kto z was zrobił krok wstecz w waszej zaciętej nienawiści? Kto z was zrozumiał, że słowo zabija?

Cztery lata temu, podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaatakowany został prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Lekarze walczyli o życie samorządowca wiele godzin. O jego śmierci poinformowano następnego dnia. - Usłyszcie wreszcie ten krzyk, usłyszcie to wołanie Pawła. Kto z was będzie na tyle odważny, żeby skończyć z nienawiścią? - pytała na uroczystości przy tablicy pamiątkowej Magdalena Adamowicz.

13 stycznia 2019 roku na gdańskim Targu Węglowym odbywał się 27. Finał WOŚP. Na scenie pojawił się wtedy między innymi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za to wszystko wam serdecznie dziękuję, bo na ulicach, placach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani, Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję wam! - mówił.

Po odliczaniu do tradycyjnego Światełka do Nieba na scenę wbiegł Stefan W. i zadał Adamowiczowi trzy ciosy nożem. Mimo wielogodzinnej walki lekarzy życia Pawła Adamowicza nie udało się uratować.

Adamowicz: kto z was zrozumiał, że słowo zabija?

W miejscu, gdzie cztery lata temu doszło do brutalnego ataku na prezydenta, przed tablicą pamiątkową wymurowaną w pierwszą rocznicę zamachu, hołd Adamowiczowi złożyła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz najbliżsi zmarłego: wdowa Magdalena Adamowicz i brat Piotr Adamowicz. Obecni byli też między innymi przedstawiciele Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski oraz szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Jako pierwsza głos zabrała wdowa po Adamowiczu, Magdalena Adamowicz. - Każdego dnia dziękuję za ludzi, którzy stoją obok mnie. Za ludzką solidarność i czułość. Dziękuję ja i dziękują moje córki, Antonina i Terasa, bowiem wspólnota, a szczególnie wspólnota gdańszczan, którą przez lata budował Paweł, jest wartością nie do przecenienia, jest siłą, która pomaga w cierpieniu - przyznała.

- Niektórzy z was pytają: czy ja mogę wybaczyć? Inni chcą wiedzieć: czy czas leczy rany? Czy ja spojrzę mordercy w oczy? Czy moje córki będą żyły normalnie? Czy śmierć Pawła czegoś nas nauczyła? Kto według mnie jest winny? - wymieniła. - Te pytania stawiają ci, którzy przez cztery lata starali się nie czynić nic, by prawda stała się jawna i by zbrodnia została wyjaśniona. Dziś ja skieruje do nich moje pytania: Kto z was zrobił krok wstecz w waszej zaciętej nienawiści? Kto z was przeprosił za hejt i sianie pogardy? Kto z was zrozumiał, że słowo zabija?

Adamowicz precyzowała, że mówi do "wszystkich, którzy dzierżą władzę siłą nienawiści". Stwierdziła, że jej mąż "został zamordowany, bo był bardzo odważny". - Zanim ugodził go nóż mordercy, zabiły go wasze słowa, sączona każdego dnia, pogardliwa, nienawistna propaganda - wymieniała.

- Usłyszcie wreszcie ten krzyk, usłyszcie to wołanie Pawła. Kto z was będzie na tyle odważny, żeby skończyć z nienawiścią? Kto z was wyrwie murom zęby nienawiści? Kto z was pogrzebie nienawiści świat? Kto poczuje siłę i czas, kto pójdzie ulicami miast, by ustrzec nas od pogardy? - pytała. - Ja nie chcę już waszych słów, ja chcę waszych czynów. Skończcie z nienawiścią, skończcie wreszcie zabijać - podsumowała.

Adamowicz: Nie chcę już waszych słów, chcę waszych czynów. Skończcie z nienawiścią TVN24

Po złożeniu kwiatów na tablicy pamiątkowej z carillonu Ratusza Głównego Miasta wybrzmiał utwór "The Sound of Silence", na wspomnienie wielkiego zgromadzenia, do jakiego doszło na Długim Targu w dniu śmierci prezydenta. Następnie rozpoczęto modlitwę międzywyznaniową.

"Pawła Adamowicza zabiły słowa, sączona każdego dnia pogardliwa propaganda". Uroczystości w Gdańsku Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24