Wręczono stypendia młodym zdolnym. Gala Our Future Foundation

- Życiowy sukces nie powinien zależeć od kodu pocztowego, od miejsca zamieszkania - mówił w czwartek wicepremier na V Gali Stypendialnej OFF - Our Future Foundation, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wiceszef tego ostatniego resortu Krzysztof Wojnarowski wygłosił laudację Agaty Kalińskiej, która otrzymała stypendium naukowe w United World College of Adriatic we Włoszech. Odczytano też list od marszałka Sejmu Szymona Hołowni .

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Warner Bros. Discovery

- Z mojej perspektywy rola, jaką pełni Warner Bros. Discovery, jest bardzo ważna. Dla nas jest bardzo istotne, aby wspierać młode talenty. To nie jest jedyna inicjatywa, w której jesteśmy zaangażowani. Kiedy ta grupa młodych ludzi zwróciła się do nas, abyśmy dołączyli do tej inicjatywy, to uważaliśmy, że to jest dla nas naturalny krok - powiedziała.