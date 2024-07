Krótko po tym, gdy Parlament Europejski zatwierdził Maltankę Robertę Metsolę na kolejną kadencję przewodniczącej izby, w Strasburgu ruszyło głosowanie na wiceprzewodniczących. To 14 stanowisk do obsadzenia.

Procedura głosowania

Samo głosowanie jest anonimowe i odbywa się w kilku turach. W pierwszej eurodeputowani zakreślają od ośmiu do 14 kandydatów, czyli głosują na minimum połowę miejsc plus jedno. W drugiej turze europosłowie muszą poprzeć od pięciu do ośmiu kandydatów. Jeśli połowa kandydatów nie otrzyma większości absolutnej, przechodzą oni do trzeciej tury. Na tym etapie do wyboru kandydata wystarczy już zwykła większość, a europosłowie muszą wybrać od trzech do czterech kandydatów. W razie remisu stanowisko obejmuje osoba starsza.