Polska Nie żyją Elżbieta i Lech Ledeccy Oprac. Ewa Żebrowska |

Elżbieta i Lech Ledeccy Źródło zdj. gł.: Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

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Elżbieta i Lech Ledeccy zmarli w sanatorium w Wieńcu-Zdroju - wynika z informacji przekazanych przez przyjaciela rodziny, Tadeusza Piersiaka. Informacja ta pojawiła się też na stronie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie, którego byli absolwentami. Podkreślono, że byli "parą od Plastyka" - razem "na plenerach, na wystawach, na wernisażach…".

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"Leszek zmarł na zapalenie płuc we wtorek 20 października, Ela - nieświadoma śmierci męża - około 60 godzin po nim, w piątek, w wyniku ostrej choroby nerek" - przekazał Piersiak we wpisie w mediach społecznościowych.

Elżbieta i Lech Ledeccy Źródło zdjęcia: Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Elżbieta i Lech Ledeccy byli parą już jako uczniowie Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Później obydwoje studiowali w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Pobrali się podczas studiów i zostali rodzicami.

Zawsze pojawiali się razem

Byli zaangażowani w liczne przedsięwzięcia i znani lokalnej częstochowskiej społeczności. Ich prace malarskie oraz ceramiczne były wystawiane nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami. Lech Ledecki pracował też w Wojewódzkim Domu Kultury, Elżbieta uczyła w LO im. Traugutta i w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych - przekazał Tadeusz Piersiak. "Dla całego środowiska oczywiste było, że Ledeccy uczestniczą w plenerach we dwoje, publiczność była pewna, że na wernisażach będą i Ela i Leszek - razem" - dodał.

Jeszcze we wrześniu małżonkowie razem stawili się na wernisażu. "Gdy w niedzielę, 25 października Częstochowę obiegła informacja o ich niespodziewanej śmierci, wszyscy nie dowierzali" - czytamy na stronie częstochowskiego "Plastyka".

Parę pożegnało we wpisie Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza. "Bardzo nam przykro i smutno. Elu, Leszku pozostaną nam tylko piękne wspomnienia. Elżbieta i Lech Ledeccy. Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny, Bliskich i Przyjaciół…" - napisano w niedzielę.

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red. AZ