"Dwie kwestie" na kierownictwie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. "Zdradzę panu pewną tajemnicę"

- To jest bardzo ważne wydarzenie. My jako Rzeczpospolita Polska działaliśmy zgodnie z naszymi traktatami. Ja przypominam, nawet w artykule piątym traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego mówimy: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, więc na prośbę Stanów Zjednoczonych i administracji pana prezydenta Bidena przyłączyliśmy się do tego projektu wolnościowego wymiany - mówił Szejna.

Wiceminister potwierdził, że rozmowy w tej sprawie cały czas się toczą. - Zdradzę panu pewną tajemnicę. My na kierownictwie Ministerstwa Spraw Zagranicznych chyba za każdym razem rozmawiamy o dwóch kwestiach. To jest oczywiście Ukraina i to są więźniowie polityczni na Białorusi. Tak to wygląda - dodał.