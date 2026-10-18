Polska Dwa alerty i komunikat wojska. "Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Alert RCB dla województwa podkarpackiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: mjr R.Siemaszko/MON

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"Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie" - napisano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W związku z tym "operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zostało zakończone, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej".

"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej" - wskazał DORSZ.

Zakończyły się działania Sił Zbrojnych RP związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie.



Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni… pic.twitter.com/E3FDVhhEQv — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 18, 2026 Rozwiń

Alerty RCB w dwóch województwach

W niedzielę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dwukrotnie wysyłało alerty. Pierwszy - dla mieszkańców Lubelszczyzny - został wysłany chwilę przed godziną 6.30. Przed godziną 7 RCB przekazało, że alert został odwołany.

Drugi skierowano do odbiorców w województwie podkarpackim około godziny 9.13. W komunikacie z godziny 10.26 RCB przekazało, że alert został odwołany. "Brak zagrożenia na terenie Polski" - napisano.