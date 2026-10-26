Polska Donald Tusk pogratulował Luli. "To coś więcej niż partnerstwo"

Lula wygrał wybory prezydenckie w Brazylii Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski

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W poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk pogratulował Luli na platformie X jego już czwartego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Premier napisał, że blisko dwa miliony Brazylijczyków ma polskie korzenie, dlatego też - jak podkreślił - relacje Polski i Brazylii "to coś więcej niż partnerstwo".

Congratulations, President @LulaOficial, on your fourth presidential election victory. Nearly two million Brazilians have Polish roots - ours is more than a partnership. Looking forward to our next meeting. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 26, 2026 Rozwiń

"Z niecierpliwością czekam na nasze następne spotkanie" - dodał szef rządu.

Donald Tusk i Luiz Inacio Lula da Silva na archiwalnym zdjęciu w trakcie dwustronnego spotkania na szczycie UE-Ameryka Łacińska i Karaiby w Limie Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Wygrana Luli z Bolsonaro

W niedzielę urzędujący prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva wygrał drugą turę wyborów prezydenckich i wywalczył reelekcję. Jego rywal, prawicowy senator Flavio Bolsonaro, nie uznał porażki i zapowiedział wniosek o unieważnienie wyniku wyborów.

Według danych Najwyższego Trybunału Wyborczego (TSE) Lula zdobył niecałe 51,8 procent, a Bolsonaro – nieco ponad 48,2 procent ważnych głosów. Uprawnionych do głosowania było ponad 158 milionów obywateli, w tym prawie milion Brazylijczyków przebywających za granicą.

- To zwycięstwo zawdzięczam zbuntowanej młodzieży, która stanęła w obronie demokracji - powiedział Lula wkrótce po ogłoszeniu wyników. Podziękował również kobietom za ich mobilizację wyborczą.

Wybory w Brazylii uznano za jedne z najważniejszych na świecie w tym roku i kluczowe dla politycznej mapy regionu. Obaj kandydaci prezentowali bardzo odmienną wizję polityki gospodarczej, społecznej i zagranicznej. Lula proponował utrzymanie obecnej polityki państwa, w tym systemu zapomóg społecznych i wielostronnej współpracy międzynarodowej.

Bolsonaro zapowiadał twardą walkę z przestępczością, obniżanie podatków, cięcia budżetowe i reformy probiznesowe. Chciał też uwolnić z aresztu domowego swojego ojca, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na 27 lat pozbawienia wolności za próbę puczu.