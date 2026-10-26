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Donald Tusk pogratulował Luli. "To coś więcej niż partnerstwo"

Premier Donald Tusk
Lula wygrał wybory prezydenckie w Brazylii
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski
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Donald Tusk pogratulował Luizowi Inaciowi Luli da Silvie zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Brazylii. "Nasza więź to coś więcej niż partnerstwo" - napisał premier.

W poniedziałek wieczorem premier Donald Tusk pogratulował Luli na platformie X jego już czwartego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Premier napisał, że blisko dwa miliony Brazylijczyków ma polskie korzenie, dlatego też - jak podkreślił - relacje Polski i Brazylii "to coś więcej niż partnerstwo".

"Z niecierpliwością czekam na nasze następne spotkanie" - dodał szef rządu. 

Zdjęcie z 16 maja 2008 roku
Donald Tusk i Luiz Inacio Lula da Silva na archiwalnym zdjęciu w trakcie dwustronnego spotkania na szczycie UE-Ameryka Łacińska i Karaiby w Limie
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Wygrana Luli z Bolsonaro

W niedzielę urzędujący prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva wygrał drugą turę wyborów prezydenckich i wywalczył reelekcję. Jego rywal, prawicowy senator Flavio Bolsonaro, nie uznał porażki i zapowiedział wniosek o unieważnienie wyniku wyborów.

Według danych Najwyższego Trybunału Wyborczego (TSE) Lula zdobył niecałe 51,8 procent, a Bolsonaro – nieco ponad 48,2 procent ważnych głosów. Uprawnionych do głosowania było ponad 158 milionów obywateli, w tym prawie milion Brazylijczyków przebywających za granicą.

- To zwycięstwo zawdzięczam zbuntowanej młodzieży, która stanęła w obronie demokracji - powiedział Lula wkrótce po ogłoszeniu wyników. Podziękował również kobietom za ich mobilizację wyborczą. 

Wybory w Brazylii uznano za jedne z najważniejszych na świecie w tym roku i kluczowe dla politycznej mapy regionu. Obaj kandydaci prezentowali bardzo odmienną wizję polityki gospodarczej, społecznej i zagranicznej. Lula proponował utrzymanie obecnej polityki państwa, w tym systemu zapomóg społecznych i wielostronnej współpracy międzynarodowej.

Bolsonaro zapowiadał twardą walkę z przestępczością, obniżanie podatków, cięcia budżetowe i reformy probiznesowe. Chciał też uwolnić z aresztu domowego swojego ojca, byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, skazanego na 27 lat pozbawienia wolności za próbę puczu.

Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TuskBrazyliaInacio Lula da Silva
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