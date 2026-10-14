Donald Tusk o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. "Nie cofniemy się"

Tusk o "burdach pod bramą Trybunału". "To wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy" Źródło zdj. gł.: Donald Tusk

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Maciej Berek będzie dziś gościem "Kropki nad i" o 20 w TVN24 i TVN24+

W środę Donald Tusk opublikował nagranie, w którym komentował wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej tego dnia Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki - pytany o uroczystość z udziałem Berka - powiedział, że "ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie mogło się odbyć, bo właśnie przyjmuje w Pałacu Prezydenckim prezydenta Czarnogóry".

Tusk napisał na X: "Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok" i opublikował nagranie.

- Wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym, próba zablokowania prawidłowo wybranych sędziów przez uzurpatorów, awantury i burdy przed bramą Trybunału - tak, to wszystko przypomina nam bardzo dobitnie, o co walczyliśmy trzy lata temu - oświadczył w nagraniu.

Przywracamy w Polsce praworządność i nie cofniemy się ani o krok. pic.twitter.com/ZXovpIymBH — Donald Tusk (@donaldtusk) October 14, 2026 Rozwiń

Wspomniał zwycięstwo koalicji w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. - Wiedzieliśmy, że wygrana (...) sama z siebie nie załatwi tego narastającego problemu łamania praworządności. Od pierwszych dni próbowaliśmy przywrócić taki prawny ład i praworządność w Polsce, i krok po kroku będziemy to stanowczo dalej robić - zapowiedział.

Tusk: sędziowie będą mogli liczyć na ochronę państwa

Zdaniem Tuska "państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego". - Dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami - zaznaczył.

Tusk mówił też, że nikt w Polsce - w tym prezydent Karol Nawrocki - "nie ma prawa, aby narażać interes obywateli, interes państwa na szwank". Oświadczył w tym kontekście, że rolą państwa, służb i szefa rządu "jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności".

Zwrócił uwagę na przepychanki manifestantów z policją przed siedzibą TK. Zapewnił, że policja, prokuratura i pozostałe służby "będą działać spokojnie i konsekwentnie, aby przywrócić porządek".

- Podejmą kroki, aby przywrócić spokój i aby praworządność znowu stała się naszą polską codziennością. A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym - zaznaczył Tusk.

Waldemar Żurek: funkcjonariusze SOP będą chronić sędziów TK

O ochronę sędziów TK pytany był podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dziennikarze pytali o obecność funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w Trybunale Konstytucyjnym i o to, czy zapadła decyzja, aby funkcjonariusze SOP ochraniali Berka.

- Zwolennicy pana Święczkowskiego, utrzymywania tego folwarku zachowują się niestety w sposób, który może zagrażać życiu i zdrowiu niektórych sędziów - powiedział Żurek.

Zaznaczył, że decyzja w sprawie ochrony należy do ministra spraw wewnętrznych i Służby Ochrony Państwa, która analizuje zagrożenie danej osoby sprawującej ważną funkcję publiczną.

- Taka decyzja została podjęta. Nie wiem, czy ona ma charakter czasowy. Wydaje mi się, że ona ma charakter stały. Wtedy, kiedy to zagrożenie by minęło, to pewnie ci funkcjonariusze odstąpią od sprawowania takiej służby. To jest rzecz na dzisiaj przesądzona, że (…) będą chronić te osoby - powiedział.

Żurek: funkcjonariusze SOP będą chronić niektórych sędziów TK Źródło: TVN24