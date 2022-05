Donald Tusk o najbliższych wyborach parlamentarnych: będą nieuczciwe, choć ciągle wolne

Tusk o najbliższych wyborach parlamentarnych

- Mamy ten problem z tym, że zbliżające się wybory mogą być i pewnie będą równie nieuczciwe, choć ciągle wolne - mam nadzieję, że ja będę mógł zagłosować i kandydować i nie znajdę się w jakimś miejscu, które szykuje dla mnie (prezes PiS) Jarosław Kaczyński. Natomiast wiemy, że one nie będą uczciwe. Wiemy, że ta władza wykorzysta wszystkie swoje przewagi - logistyczne, finansowe, medialne, żeby wypaczyć de facto ten demokratyczny werdykt. To nie znaczy jednak, że mamy się temu poddać - mówił Tusk.

- My nie odbijemy mediów publicznych przed wyborami. Trzeba będzie wygrać wbrew tym mediom - dodał.

Przekonywał, że "stawka wyborów jest najwyższa z możliwych", ponieważ w obecnej ekipie są poważne siły - przede wszystkim Solidarna Polska, które - jego zdaniem - chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. - A to spowoduje, że będziemy wydani na pastwę tego zła, które czai się za wschodnią granicą - ocenił.

Tusk o opozycji w USA: zmobilizowali się z całej siły

- Widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych jak to się zachwiało - po czterech latach prezydentury Trumpa , obnażanych codziennie kłamstwach, faktu, że prezydent Ameryki jest pod wyraźnym wpływem Moskwy, po oszustwach podatkowych (...) on dostał więcej głosów, niż cztery lata wcześniej - przypomniał Tusk.

Tusk zwrócił zarazem uwagę, że w ostatnich wyborach w USA Trump dostał więcej głosów niż w 2016 roku, ale zwolennicy demokracji "zmobilizowali się z całej siły i zbudowali tę minimalną przewagę". - Niewielka, ale wystarczająca większość Amerykanów uznała, że takie elementarne rzeczy, jak uczciwość, prawda, przywiązanie do demokracji, praworządność, że one są najważniejsze. I że możemy mieć różne zdania na różne konkretne sprawy, ale w tych sprawach nie ma kompromisu ze złem - powiedział Tusk. Podobne - jak dodał - powinno być podejście opozycji do wyborów w Polsce.