Tusk o przejrzystości w instytucjach sportowych: odór czuć z odległości kilometrów

Krajowa Administracja Skarbowa i inne służby będą bezlitośnie rozliczały z każdej wydanej złotówki działaczy sportowych, związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski - oświadczył w piątek premier Donald Tusk. -Jeśli nie ma tam woli, to my tę wolę wyegzekwujemy, żeby wszystko było przejrzyste, jak na talerzu - dodał szef rządu.

Premier dodał, że istnieją formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które zobowiązują takie instytucje jak Polski Komitet Olimpijski do pełnej przejrzystości, do dostępności opinii publicznej do sprawozdań finansowych.

Tusk: jeśli nie ma tam woli, to my ją wyegzekwujemy

Zaznaczył, że atmosfera, iż te informacje są tajne, jest dewastująca dla morale polskiego sportu. - To musi się bezwzględnie skończyć. W przypadku sprawdzenia wszystkich potencjalnych nieprawidłowości my i tak już działamy. Krajowa Administracja Skarbowa , inne służby będą tak czy inaczej bezlitośnie rozliczały z każdej wydanej złotówki działaczy sportowych, związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski - zapewnił.

- Jeśli nie ma tam woli, no to my tę wolę wyegzekwujemy, żeby wszystko było przejrzyste, jak na talerzu. Żeby Polacy zobaczyli, kto ile wydał, kto ile zarobił, jak wyglądało finansowanie, efekty też wyników olimpijskich, które stały się dla nas wszystkich też dzwonkiem alarmowym, bo pokazały, że coś jednak bardzo nie gra. Jak są dobre efekty, to ludzie przymykają czasami oczy na to, że coś złego się dzieje. A tu dzieje się coś złego, a oprócz tego nie ma efektów - podkreślił szef rządu.