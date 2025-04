Tusk zastanawia się, co się stanie w Końskich

Rafał Trzaskowski odpowiada na wezwanie do debaty przez Karola Nawrockiego. "Staczy panu odwagi?" Źródło: X.com/Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski podjął ryzyko, mimo wyraźnej przewagi w sondażach - ocenił w środę premier Donald Tusk. Wcześniej tego dnia kandydat KO zaproponował swojemu rywalowi z PiS Karolowi Nawrockiemu datę ich potencjalnej debaty jeden na jeden, która miałaby odbyć się w Końskich.

Premier Donald Tusk skomentował propozycję Trzaskowskiego we wpisie w mediach społecznościowych.

"Rafał Trzaskowski zaproponował debatę Karolowi Nawrockiemu! Nie w Warszawie, w Końskich! Nie musiał. Podjął ryzyko, mimo wyraźnej przewagi w sondażach" - napisał szef rządu. Dodał, że Jarosław Kaczyński "zawsze uciekał przed starciem 'jeden na jeden'."

"Czy jego kandydat też okaże się tchórzem? Zobaczymy już w piątek" - skwitował Tusk.

Debata Trzaskowski-Nawrocki. Kandydat KO proponuje datę

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował w środę kandydatowi PiS Karolowi Nawrockiemu, by ich wspólna debata odbyła się w najbliższy piątek 11 kwietnia w Końskich (Świętokrzyskie). - Tylko ostrzegam, trzeba będzie odpowiadać na pytania dziennikarzy - powiedział w opublikowanym w środę nagraniu.

To właśnie w Końskich pod koniec marca Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przypominając, że w kampanii prezydenckiej w 2020 roku nie wziął on udziału w debacie organizowanej w tej miejscowości. - Mam nadzieję, że w ciągu ostatnich pięciu lat pierwiastek męskości Rafała Trzaskowskiego jest już na odpowiednim poziomie i nie stchórzy - stwierdził.

Debatę w Końskich są gotowe zorganizować TVN24, TVP i Polsat News.

Debata z udziałem wszystkich zarejestrowanych kandydatów ma odbyć się z kolei 12 maja. Zorganizują ją wspólnie stacje TVN24, TVP oraz Polsat.