Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"

Agata Adamek o działkach Daniela Obajtka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jarosław Kaczyński wezwał w sobotę w mediach społecznościowych do udziału w proteście przeciwko "politycznym represjom wobec Daniela Obajtka", który ma odbyć się 12 listopada przed Prokuraturą Regionalną w Warszawie. "Banda Tuska chce postawić mu zarzuty" - opisano na grafice, opublikowanej przez Kaczyńskiego. Prezes PiS określił przy tym Obajtka jako "najwybitniejszego polskiego menadżera".

"Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy! #MuremZaObajtkiem" - przekazał dalej Kaczyński.

Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie. Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju.

Rząd… pic.twitter.com/4MWWtTKsgU — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) November 8, 2025 Rozwiń

"Niedługo zabraknie im cegieł"

Do wpisu prezesa PiS odniósł się w niedzielę premier Donald Tusk.

"Rozkręca się pisowska akcja "Murem za". Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł" - skomentował szef rządu.

Rozkręca się pisowska akcja „Murem za”. Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 9, 2025 Rozwiń

Politycy PiS promują także w mediach społecznościowych hasło "Murem za Zbigniewem Ziobro". "Murem za..." to nawiązanie do sloganu "Murem za polskim mundurem".

Murem za Ministrem Ziobro🇵🇱 pic.twitter.com/gTT725deZA — Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) October 28, 2025 Rozwiń

Murem za Zbigniewem Ziobro‼️ pic.twitter.com/xoV6X4rgnD — Bartosz Kownacki (@KownackiBartosz) November 6, 2025 Rozwiń

Uchylony immunitet Obajtka

Prokuratura Regionalna w Warszawie wezwała europosła PiS Daniela Obajtka na 12 listopada - co potwierdziły nieoficjalne źródła Polskiej Agencji Prasowej zbliżone do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie zawarcia przez firmę Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka.

Na początku października tego roku w tej sprawie Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła na wniosek skierowany jeszcze przez poprzedniego ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Adama Bodnara.

Chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.

Daniel Obajtek Źródło: Leszek Szymański/PAP

Po decyzji europarlamentu uchylającej mu w tej sprawie immunitet były prezes Orlenu napisał na platformie X, że odbiera mu się immunitet za "absurdalne sprawy". Tymczasem, jak dodał, "wszystkie inwestycje - początkowo tak zjadliwie atakowane przez ekipę Tuska i przychylne jej media – są przez obecny zarząd Orlenu kontynuowane".

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"