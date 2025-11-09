Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"

Jarosław Kaczyński wezwał w sobotę w mediach społecznościowych do udziału w proteście przeciwko "politycznym represjom wobec Daniela Obajtka", który ma odbyć się 12 listopada przed Prokuraturą Regionalną w Warszawie. "Banda Tuska chce postawić mu zarzuty" - opisano na grafice, opublikowanej przez Kaczyńskiego. Prezes PiS określił przy tym Obajtka jako "najwybitniejszego polskiego menadżera".
"Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim. Wspierajmy! #MuremZaObajtkiem" - przekazał dalej Kaczyński.
"Niedługo zabraknie im cegieł"
Do wpisu prezesa PiS odniósł się w niedzielę premier Donald Tusk.
"Rozkręca się pisowska akcja "Murem za". Lista się wydłuża. Niedługo zabraknie im cegieł" - skomentował szef rządu.
Politycy PiS promują także w mediach społecznościowych hasło "Murem za Zbigniewem Ziobro". "Murem za..." to nawiązanie do sloganu "Murem za polskim mundurem".
Uchylony immunitet Obajtka
Prokuratura Regionalna w Warszawie wezwała europosła PiS Daniela Obajtka na 12 listopada - co potwierdziły nieoficjalne źródła Polskiej Agencji Prasowej zbliżone do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie zawarcia przez firmę Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka.
Na początku października tego roku w tej sprawie Parlament Europejski uchylił Obajtkowi immunitet europosła na wniosek skierowany jeszcze przez poprzedniego ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego Adama Bodnara.
Chodziło o zawarcie przez Orlen dwóch umów na usługi detektywistyczne z firmą wskazaną przez Obajtka. Z ustaleń prokuratora wynika, że wcześniej ta firma świadczyła usługi w zakresie osobistej ochrony Obajtka i jego majątku.
Po decyzji europarlamentu uchylającej mu w tej sprawie immunitet były prezes Orlenu napisał na platformie X, że odbiera mu się immunitet za "absurdalne sprawy". Tymczasem, jak dodał, "wszystkie inwestycje - początkowo tak zjadliwie atakowane przez ekipę Tuska i przychylne jej media – są przez obecny zarząd Orlenu kontynuowane".
Autorka/Autor: momo/akw
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP