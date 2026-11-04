Polska Spotkanie Tuska z Nawrockim. "Reszta jest tajemnicą" Oprac. Paulina Karpińska |

Tusk: zaoferowałem prezydentowi, że jestem gotów w tym tygodniu na spotkanie w cztery oczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Premier poinformował we wtorek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że zaoferował spotkanie w tym tygodniu, "by zastanowić się, jak trwale obniżyć napięcie w kraju". Prezydenccy urzędnicy zapewnili, że w kalendarzu Nawrockiego miejsce na takie spotkanie na pewno się znajdzie.

Spotkanie Tuska z Nawrockim. "Na pewno szybko"

Podczas środowej konferencji prasowej Tusk był pytany, na jakim etapie są ustalenia w sprawie spotkania oraz kiedy i w jakiej formule do niego dojdzie.

- To będzie spotkanie w cztery oczy, reszta jest tajemnicą - odpowiedział premier.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Polskim Radiu mówił w środę rano, że do spotkania powinno dojść jak najszybciej, choć "trudno powiedzieć, czy w tym tygodniu, na pewno szybko". Zasugerował, że tematem rozmowy w cztery oczy może być "szeroka paleta działań", jakie prezydent może podjąć w sprawie kryzysu wokół TK.