Spotkanie Tuska z Nawrockim. "Reszta jest tajemnicą"
Premier poinformował we wtorek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, że zaoferował spotkanie w tym tygodniu, "by zastanowić się, jak trwale obniżyć napięcie w kraju". Prezydenccy urzędnicy zapewnili, że w kalendarzu Nawrockiego miejsce na takie spotkanie na pewno się znajdzie.
Spotkanie Tuska z Nawrockim. "Na pewno szybko"
Podczas środowej konferencji prasowej Tusk był pytany, na jakim etapie są ustalenia w sprawie spotkania oraz kiedy i w jakiej formule do niego dojdzie.
- To będzie spotkanie w cztery oczy, reszta jest tajemnicą - odpowiedział premier.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Polskim Radiu mówił w środę rano, że do spotkania powinno dojść jak najszybciej, choć "trudno powiedzieć, czy w tym tygodniu, na pewno szybko". Zasugerował, że tematem rozmowy w cztery oczy może być "szeroka paleta działań", jakie prezydent może podjąć w sprawie kryzysu wokół TK.