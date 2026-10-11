Polska Donald Tusk: Dziś też są kontrole w szkołach i okolicach. Będą kontynuowane w kolejnych dniach Oprac. Justyna Sochacka |

Policja o kontrolach w szkołach i zatrzymaniach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W odprawie biorą udział przedstawiciele resortów: edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji, koordynator służb specjalnych oraz przedstawiciele służb. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji.

Premier Donald Tusk mówił o działaniach policji. Przekazał, że także w niedzielę są kontrole w szkołach i okolicach. Dodał, że dzisiaj 10 tysięcy funkcjonariuszy "będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach".

- Będziemy kontynuować nasze prace także w kolejnych dniach. A więc poniedziałek również będzie pod policyjnym okiem - przekazał.

Tusk o aktach przemocy w szkołach: nie mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą

Premier podkreślił, że "nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi (…), którzy mają plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia". - To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywność w sieci - tłumaczył Tusk. Dodał, że w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i na całym świecie odnotowywany jest wzrost "fascynacji przemocą".

Artykuł aktualizowany.