Polska Tusk do Nawrockiego: to jest pana obowiązek Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Żurek o opinii Komisji Weneckiej: prezydent może zaklinać Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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We wtorek Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy - wydała opinię dotyczącą uprawnień prezydenta w sprawie ślubowania wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Komisji prezydent powinien "niezwłocznie" je odbierać, "nie roszcząc sobie prawa" do kontroli poprawności procesu, w którym dana osoba została wybrana.

Do orzeczenia Komisji Weneckiej odniósł się w mediach społecznościowych Donald Tusk. - Zgodnie z opinią Komisji Weneckiej w przypadku nominacji dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego to Sejm i tylko Sejm wybiera sędziów, a prezydent musi przyjąć ich przysięgę - mówił na nagraniu. - Jeśli nie chce przyjąć przysięgi, tak jak to jest w przypadku Nawrockiego, to wtedy sędziowie powinni złożyć przysięgę bez jego obecności i przesłać mu tylko informację o złożeniu przysięgi - wskazał premier.

Premier o nominacjach ambasadorskich i oficerskich

Premier odniósł się następnie do innych sporów na lini rząd-prezydent, w tym tego o nominacje ambasadorskie. - To rząd mianuje ambasadorów, a prezydent w sytuacjach wyjątkowych może odmówić podpisu, bo może mieć zastrzeżenia do któregoś z ambasadorów. Ale nie jest to przedmiot negocjacji i ustaleń. Tak mówi konstytucja - powiedział Tusk.

- Jeśli chodzi o oficerów wywiadu, służb, to rząd proponuje i służby proponują kto powinien zostać oficerem, kto powinien zostać awansowany - mówił premier. Jak wskazał, "prezydent powinien to podpisać, chyba, że ma szczególny powód, żeby nie podpisać". - A nie odmawiać hurtowo, szczególnie w takich czasach - powiedział.

- Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek przestrzegać konstytucji - zakończył Tusk.

Nikomu Pan nie robi łaski, Panie Prezydencie. pic.twitter.com/XZLuvzSKI6 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 13, 2026 Rozwiń Źródło: X/Donald Tusk