"You will win". Trump, Nawrocki i powrót do kampanii wyborczej

- Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Waszyngtonie, spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
- To pierwsza zagraniczna wizyta Nawrockiego jako głowy państwa, ale u gospodarza Białego Domu gościł już w czasie kampanii wyborczej.
- W środę Donald Trump podarował Nawrockiemu plakat z fotografią, którą wykonano w czasie ich poprzedniego spotkania.
W czasie wizyty Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym kancelaria prezydenta opublikowała zdjęcie na X, na którym obaj pozują z plakatem przedstawiającym fotografię z czasów kampanii prezydenckiej w Polsce. Pochodzi ona z maja, kiedy Nawrocki, jeszcze jako kandydat na prezydenta, spotkał się z Trumpem w Białym Domu. Na dole plakatu widnieje napis: "You will win" (wygrasz), symbolizujący poparcie gospodarza Białego Domu dla Nawrockiego.
Nawrocki "jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił"
"Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił - z pierwszą wizytą zagraniczną udał sie do Waszyngton" - napisała kancelaria prezydenta. Dodano, że plakat jest podarunkiem Trumpa dla Nawrockiego.
Autorka/Autor: mjz
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: X/@prezydentpl