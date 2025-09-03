"You will win". Trump, Nawrocki i powrót do kampanii wyborczej

Nawrocki do Trumpa: dziękuję za gest na cześć polskiego pilota F-16, to była wielka tragedia Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prezydent Karol Nawrocki przebywa z wizytą w Waszyngtonie, spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

To pierwsza zagraniczna wizyta Nawrockiego jako głowy państwa, ale u gospodarza Białego Domu gościł już w czasie kampanii wyborczej.

W środę Donald Trump podarował Nawrockiemu plakat z fotografią, którą wykonano w czasie ich poprzedniego spotkania.

W czasie wizyty Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym kancelaria prezydenta opublikowała zdjęcie na X, na którym obaj pozują z plakatem przedstawiającym fotografię z czasów kampanii prezydenckiej w Polsce. Pochodzi ona z maja, kiedy Nawrocki, jeszcze jako kandydat na prezydenta, spotkał się z Trumpem w Białym Domu. Na dole plakatu widnieje napis: "You will win" (wygrasz), symbolizujący poparcie gospodarza Białego Domu dla Nawrockiego.

Nawrocki "jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił"

"Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił - z pierwszą wizytą zagraniczną udał sie do Waszyngton" - napisała kancelaria prezydenta. Dodano, że plakat jest podarunkiem Trumpa dla Nawrockiego.

Prezydenci Polski @NawrockiKn i USA @realDonaldTrump w Białym Domu.



Karol Nawrocki, jak zapowiedział w kampanii, tak zrobił - z pierwszą wizytą zagraniczną udał sie do Waszyngtonu.



Plakat jest podarunkiem od @POTUS dla Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/uNjiQGZtyL — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 3, 2025 Rozwiń Źródło: X

