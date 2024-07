- Po raz pierwszy mamy Dom Polski, dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. To specjalne miejsce, w którym będzie prezentowana historia polskiego sportu i polskiego ruchu olimpijskiego - powiedział prezydent, który od czwartku przebywa w stolicy Francji. Przypomniał, że pierwsze medale w igrzyskach Polska zdobyła sto lat temu, właśnie w Paryżu. Zauważył również, że ma ich obecnie 298. - Mam nadzieję, jestem przekonany, że tych medali będzie więcej niż trzy, żeby przekroczyć tę granicę. Każdemu życzę, by znalazł się na podium, w szczególności na najwyższym stopniu, żeby przeżyć tą niewyobrażalną chwilę, kiedy słyszymy Mazurka Dąbrowskiego - zaznaczył Duda.