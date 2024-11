Do trzech razy sztuka. Prezydent zapomniał, jak nazywa się kandydat PiS-u

"Pana... pana... pana doktora Karola Nawrockiego"

Później odniósł się do kandydatury Karola Nawrockiego. - Z całą pewnością to bardzo ciekawy kandydat. Mogę powiedzieć - jeżeli chodzi o podejście do spraw naszych, kwestii historycznych, kwestii państwowych - bliski mojemu sercu. Mogę tak śmiało powiedzieć osobiście od siebie. Cieszę się, że ten kandydat został przedstawiony. Cieszę się, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło go jako swojego kandydata, jako kandydata, któremu udziela poparcia, bo mamy w ten sposób jasność w wyborze, jacy są kandydaci najważniejszych ugrupowań - powiedział Duda.