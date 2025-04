Trwają przygotowania do debaty. Hołownia: jadę do Końskich

W Końskich trwają przygotowania do debaty. Relacja reportera TVN24 Źródło: TVN24

Dziś o godzinie 20 w Końskich ma odbyć się debata Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej jest gotowy do starcia i zapowiada, że będzie na miejscu. Pod znakiem zapytania stoi obecność kandydata PiS. Jego sztab stawia dodatkowy warunek. Do Końskich rusza za to Szymon Hołownia. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w tvn24.pl.

Kluczowe fakty: Propozycję zorganizowania debaty w Końskich wystosował Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki zgodził się na udział, ale postawił warunek.

W siedzibie TVP odbyło się spotkanie sztabowców obu kandydatów z przedstawicielami stacji TVP, TVN24 i Polsat News. Po spotkaniu telewizje przesłały sztabom proponowane zasady debaty.

Sztabowcy kandydata PiS chcą, by w debatę były zaangażowane również związane finansowo z PiS stacje telewizyjne.

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo:

Właśnie pojawiły się nowe informacje ( )