Wkrótce debata prezydencka. Wiemy, kto komu zada pytanie

W poniedziałek o godzinie 18.00 rozpocznie się debata "Super Expressu" z udziałem kandydatów w wyborach prezydenckich. Kandydaci będą przepytywali siebie nawzajem. Kto komu zada pytanie? Podano wyniki losowania.

Kluczowe fakty: "Super Express" poinformował, że udział w debacie potwierdzili "niemal wszyscy kandydaci".

Już wiadomo, kto komu zada pytanie.

TVN24 i TVN24+ przygotowały specjalne programy wokół wydarzenia.

W dzisiejszej debacie prezydenckiej mają wziąć udział wszyscy kandydaci startujący w wyborach na najwyższy urząd w Polsce. W kolejności alfabetycznej to Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Formuła debaty jest taka, że to nie dziennikarze, ale sami kandydaci będą zadawać sobie nawzajem pytania, będą też mieli czas na ripostę i polemikę. Cała debata będzie podzielona na dwie rundy.

Debata prezydencka - zasady

Jak informuje organizator debaty, dziennik "Super Express", w pierwszej rundzie kandydaci będą kierować pytania bezpośrednio do swoich oponentów. Zadający pytanie będzie miał na to 30 sekund, a pytany będzie miał 90 sekund na odpowiedź, będzie też 30 sekund na ripostę. Kandydaci staną ze sobą oko w oko, a miejscem ich spotkania będzie specjalna przestrzeń wyznaczona do tego w studio, którą nazywa się "ringiem".

Kto komu zada pytanie?

Każdy kandydat kolejno "zaprasza na słowny pojedynek" trójkę różnych uczestników debaty. Każdej z wybranych przez siebie osób może zadać wyłącznie jedno pytanie, w tym dwie osoby, do których skierowane jest pytanie, wybiera pytający, trzecia osoba została wybrana w drodze losowania. To losowanie już się odbyło, dzięki czemu wiadomo, kto z kim na pewno zmierzy się w słownej potyczce. Pytania zadadzą więc:

Adrian Zandberg - Grzegorzowi Braunowi

Szymon Hołownia - Markowi Jakubiakowi

Sławomir Mentzen - Markowi Wochowi

Joanna Senyszyn - Arturowi Bartoszewiczowi

Krzysztof Stanowski - Adrianowi Zandbergowi

Artur Bartoszewicz - Sławomirowi Mentzenowi

Marek Woch - Rafałowi Trzaskowskiemu

Maciej Maciak - Krzysztofowi Stanowskiemu

Marek Jakubiak - Maciejowi Maciakowi

Rafał Trzaskowski - Magdalenie Biejat

Grzegorz Braun - Karolowi Nawrockiemu

Magdalena Biejat - Joannie Senyszyn

Karol Nawrocki - Szymonowi Hołowni

W drugiej rundzie przyjdzie czas na podsumowanie i oświadczenia, przedstawienie swojej wizji prezydentury i apel do wyborców, na które każdy z uczestników będzie miał na to 90 sekund. Kandydaci zwrócą się w tej rundzie wprost do Polaków.

