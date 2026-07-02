Polska Nie żyje Dariusz Oskroba Maciej Wacławik |

Dariusz Oskroba nie żyje Źródło zdj. gł.: Piekarnia Oskroba/Facebook

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"Był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako 'Szef' - nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami. Dla wielu z nas był inspiracją" - czytamy we wpisie.

Współpracownicy Oskroby podzielili się również osobistym wspomnieniem dotyczącym sposobu, w jaki przedsiębiorca się z nimi witał. "Zamiast zwyczajowego 'dzień dobry', często witał nas słowami 'Chleb dobry', wywołując uśmiech i podkreślając swoje przywiązanie do piekarskiego rzemiosła. Ten prosty gest na zawsze pozostanie częścią wspomnień o Nim" - podkreślili.

Dariusz Oskroba - kim był

Dariusz Oskroba był wnukiem Wacława Oskroby, który pierwszą piekarnię założył w latach trzydziestych XX wieku. Rodzinną tradycję kontynuowało dwóch synów Wacława, a urodzony w 1961 roku Dariusz przejął firmę w 1981 roku. W ubiegłym roku Oskroba z majątkiem w wysokości 2,2 miliarda złotych znalazł się na 39. miejscu zestawienia najbogatszych Polaków czasopisma "Forbes".