"Czy wiedzieliście, że...". Ambasada tłumaczy historię tego zdjęcia

Siły bezpieczeństwa od wielu godzin tłumią protest w centrum Tbilisi - podał w piątek nad ranem portal "NewsGeorgia". Wśród rannych są opozycjoniści i dziennikarze. Po tym, jak premier Gruzji ogłosił, że do 2028 roku rząd zawiesza rozmowy o członkostwie kraju w Unii Europejskiej, obywatele wyszli protestować na ulice kilku miast. W centrum Tbilisi doszło do starć z policją, która użyła armatek wodnych, by rozproszyć tłum. - Rząd wypowiedział wojnę własnemu narodowi - oświadczyła prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili, która była wśród protestujących.