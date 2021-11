Weszli do bloku w Częstochowie i bez powodu pobili mieszkańców, na ulicy pobili robotnika

Najstarsi mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu na dwa miesiące. Grozi im od czterech do 12 lat pozbawienia wolności. 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny.

Szukali koleżanki, pobili pięciu lokatorów

Do przestępstwa doszło pod koniec września. Według ustaleń policji, 27-, 26- i 16-latek poznali dwie kobiety w centrum miasta. Jedna z nich opuściła towarzystwo i poszła do mieszkania swojej koleżanki. Mężczyźni postanowili, że po nią pójdą. Nie znali jednak dokładnego adresu. - Dwóch z nich weszło do jednej z klatek i próbując znaleźć swoją nową koleżankę, pukali do każdych drzwi. Trzeci czekał przed blokiem - relacjonuje częstochowska policja.