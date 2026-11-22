Polska Co z in vitro dla singielek? "Mówimy tutaj o konstytucyjnych prawach" Adrianna Otręba |

TVN24bis Clean_20261121191531(6924)_aac.mp4 Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: Nejron Photo/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pani Urszula nie mogła tego zrobić w Polsce, więc wyjechała do Czech, żeby za własne pieniądze zamrozić komórki jajowe.

- Zdecydowałam się na ten krok, gdyż prawo polskie nie obejmuje zdrowej singielki, która po prostu chce sobie dać więcej czasu i możliwości na to, by przedłużyć swoją płodność - powiedziała.

W Polsce do zamrożenia komórek jajowych wymagane jest medyczne uzasadnienie - na przykład choroba onkologiczna. - Czuję się dyskryminowana - powiedziała pani Urszula. I dodała: - Chciałabym mieć możliwość zrobienia takiego zabiegu w Polsce.

In vitro nie dla singielek

Singielki nie mogą też skorzystać z leczenia metodą in vitro.

- To jest kwestia praw człowieka. W ogóle zakaz w tym obszarze - moim zdaniem - jest nie do przyjęcia. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest niestety związane z koniecznością zmiany ustawy o leczeniu płodności - wyjaśnił prof. Rafał Kurzawa prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Z myślą o kobietach wykluczonych przez polskie prawo głos zabrała rzeczniczka praw obywatelskich. - Wiele kobiet samodzielnych napisało do mnie wczoraj wiadomość o ich zwykłych dramatach. O tym, że nie mają już środków finansowych - powiedziała RPO Sylwia Gregorczyk-Abram.

Zwróciła się też do ministry zdrowia z pytaniami o możliwość rozszerzenia dostępu do leczenia niepłodności dla kobiet, które nie są w związku oraz o zmianę zasad zabezpieczenia płodności na przyszłość.

- Skoro niepłodność jest chorobą, to mówimy tutaj o konstytucyjnych prawach - między innymi o dostępie do ochrony zdrowia - tłumaczył.

"Ta interwencja bardzo mnie cieszy"

Wszystko zaczęło się od tego, że w kwietniu Stowarzyszenie "Nasz Bocian" zapytało o tę kwestię ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich - jednak Marcin Wiącek nie zdecydował się na interwencję. Stowarzyszenie nie poddało się i zapytało o singielki już nową rzeczniczkę.

- Ta interwencja bardzo mnie cieszy. (...) Pani rzecznik poprosiła ministerstwo o zabranie stanowiska, czyli nadała tej sprawie jakiś taki urzędowy tryb - przekazała Marta Górna ze Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i wspierania adopcji "Nasz Bocian".

Za nim jednak to, co urzędowe, realnie zmieni życie Polek, w pamięci lekarzy powinno być stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Te od lat zwraca uwagę, że wiek jest podstawowym czynnikiem grożącym utratą płodności. Dlatego rekomenduje mrożenie komórek jajowych u kobiet przed 35. rokiem życia.

- To nie jest tak, że prawo w Polsce sprawia, że singielki nie zostają mamami. One zostają mamami, tylko muszą bardzo mocno o to walczyć - podkreśliła Marta Górna.

- Demografia w Polsce się bardzo mocno zmienia, więc jeśli te pacjentki nawet nie chciałyby rodzić w danym momencie, to bardzo jest ważne, żeby stworzyć im możliwość zamrożenia tych komórek jajowych i wykorzystania ich w przyszłym czasie - stwierdziła dr Agnieszka Kuczyńska z Centrum Leczenia Niepłodności "Kriobank" w Białymstoku.