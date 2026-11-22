Co z in vitro dla singielek? "Mówimy tutaj o konstytucyjnych prawach"
Pani Urszula nie mogła tego zrobić w Polsce, więc wyjechała do Czech, żeby za własne pieniądze zamrozić komórki jajowe.
- Zdecydowałam się na ten krok, gdyż prawo polskie nie obejmuje zdrowej singielki, która po prostu chce sobie dać więcej czasu i możliwości na to, by przedłużyć swoją płodność - powiedziała.
W Polsce do zamrożenia komórek jajowych wymagane jest medyczne uzasadnienie - na przykład choroba onkologiczna. - Czuję się dyskryminowana - powiedziała pani Urszula. I dodała: - Chciałabym mieć możliwość zrobienia takiego zabiegu w Polsce.
In vitro nie dla singielek
Singielki nie mogą też skorzystać z leczenia metodą in vitro.
- To jest kwestia praw człowieka. W ogóle zakaz w tym obszarze - moim zdaniem - jest nie do przyjęcia. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest niestety związane z koniecznością zmiany ustawy o leczeniu płodności - wyjaśnił prof. Rafał Kurzawa prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.
Z myślą o kobietach wykluczonych przez polskie prawo głos zabrała rzeczniczka praw obywatelskich. - Wiele kobiet samodzielnych napisało do mnie wczoraj wiadomość o ich zwykłych dramatach. O tym, że nie mają już środków finansowych - powiedziała RPO Sylwia Gregorczyk-Abram.
Zwróciła się też do ministry zdrowia z pytaniami o możliwość rozszerzenia dostępu do leczenia niepłodności dla kobiet, które nie są w związku oraz o zmianę zasad zabezpieczenia płodności na przyszłość.
- Skoro niepłodność jest chorobą, to mówimy tutaj o konstytucyjnych prawach - między innymi o dostępie do ochrony zdrowia - tłumaczył.
"Ta interwencja bardzo mnie cieszy"
Wszystko zaczęło się od tego, że w kwietniu Stowarzyszenie "Nasz Bocian" zapytało o tę kwestię ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich - jednak Marcin Wiącek nie zdecydował się na interwencję. Stowarzyszenie nie poddało się i zapytało o singielki już nową rzeczniczkę.
- Ta interwencja bardzo mnie cieszy. (...) Pani rzecznik poprosiła ministerstwo o zabranie stanowiska, czyli nadała tej sprawie jakiś taki urzędowy tryb - przekazała Marta Górna ze Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i wspierania adopcji "Nasz Bocian".
Za nim jednak to, co urzędowe, realnie zmieni życie Polek, w pamięci lekarzy powinno być stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Te od lat zwraca uwagę, że wiek jest podstawowym czynnikiem grożącym utratą płodności. Dlatego rekomenduje mrożenie komórek jajowych u kobiet przed 35. rokiem życia.
- To nie jest tak, że prawo w Polsce sprawia, że singielki nie zostają mamami. One zostają mamami, tylko muszą bardzo mocno o to walczyć - podkreśliła Marta Górna.
- Demografia w Polsce się bardzo mocno zmienia, więc jeśli te pacjentki nawet nie chciałyby rodzić w danym momencie, to bardzo jest ważne, żeby stworzyć im możliwość zamrożenia tych komórek jajowych i wykorzystania ich w przyszłym czasie - stwierdziła dr Agnieszka Kuczyńska z Centrum Leczenia Niepłodności "Kriobank" w Białymstoku.