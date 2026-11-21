Polska Taka rakieta spadła w Polsce. "Cała Europa jest w jej zasięgu" Sebastian Zakrzewski |

Pułkownik Matysiak: właściwie cała Europa z terytorium Rosji jest w zasięgu rakiety Ch-101 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fasttailwind/Shutterstock

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W nocy z czwartku na piątek w trakcie zmasowanego ataku na Ukrainę trzy rosyjskie obiekty wleciały w polską przestrzeń powietrzną. W zdarzeniach nikt nie ucierpiał. O jednym z pocisków wiadomo, że był to Ch-101. Pozostałe dwa obiekty to najprawdopodobniej kolejna rakieta i dron odrzutowy.

We "Wstajesz i wiesz" w TVN24 pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji STRATPOINTS, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz dyrektor departamentu bezpieczeństwa w KPRM mówił, że rakieta Ch-101 jest "co do zasady adekwatna do amerykańskich rakiet typu Cruise bądź Tomahawk".

- Jest to rakieta zrzucana z rosyjskich bombowców strategicznych o dużym zasięgu, do 3500 kilometrów, czyli właściwie cała Europa z terytorium Rosji jest w zasięgu - tłumaczył.

Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak Źródło zdjęcia: TVN24

Pułkownik wskazał również, że rakieta ta "może mieć programowalną trasę i sama identyfikować teren", w związku z czym jest często wykorzystywana do ataków na Ukrainę. - Może lecieć na niskim pułapie i ma bardzo niski indeks wykrywalności ze względu na kształt. Jest szybkim środkiem napadu, co prawda poddźwiękowym, ale rozwija prędkość do ponad 900 kilometrów na godzinę - zaznaczył.

Skoro trasę pocisku można zaprogramować, prowadzący rozmowę Radosław Mróz dopytywał, dlaczego spadł on w Polsce. - Wersja rosyjska jest taka, że jej [rakiety] trasa jest zakłócana - odparł płk Matysiak. Stwierdził jednak, że to bujda.

Jaka jest różnica między dronem odrzutowym a rakietą

Ekspert mówił też, że rakieta jest trudno wykrywalna, ponieważ może lecieć na bardzo niskim pułapie. W związku z tym podkreślił potrzebę posiadania również środków wykrywania zdolnych operować z powietrza, jak na przykład samolot AWACS.

Pułkownik Matysiak zarysował różnice między dronem a pociskiem manewrującym. Jak zaznaczył, jest to przede wszystkim wagomiar przenoszonego ładunku, co przekłada się na różną siłę eksplozji. - Ale dla osoby, która mogłaby ucierpieć, nie ma wielkiego znaczenia, czy to był dron odrzutowy, dron z napędem tłokowym, czy rakieta. Wiadomym jest, że Rosja jest agresywna, dopuszcza możliwość takich działań i to ona ponosi winę - zastrzegł.

Tupolev Tu-95MS z rakietami Ch-101 na lotnisku w Moskwie (2018) Źródło zdjęcia: Fasttailwind/Shutterstock

Pytany o to, kto podejmuje decyzję o zestrzeleniu zagrożenia, gość TVN24 wskazał, iż jest to pilot kierowany do przechwycenia obiektu. - Wcześniej z parametrów lotu czy prędkości, wysokości, manewrowości mniej więcej wiadomo, jaki to jest środek, czy to jest raczej rakieta, czy raczej dron. Natomiast zgodnie z procedurami identyfikacja musi nastąpić po stronie pilota i to on ostatecznie podejmuje decyzję, czy strzelać, czy nie. (...) Poza tym otwarcie ognia nie jest tylko zdeterminowane przechwyceniem i identyfikacją, ale także szacowaniem przez pilota ewentualnych szkód - tłumaczył Matysiak.