Trwa przeszukiwanie gruzowiska zawalonej kamienicy w centrum Cieszyna. Strażacy próbują odnaleźć dwie zaginione osoby, które mogły znajdować się w budynku. W zgliszczach znaleziono telefon jednej z nich. - Jest przypuszczenie, że ta osoba fizycznie na miejscu się znajdowała. Druga zaginiona osoba to kobieta, która mieszkała na pierwszym piętrze - powiedział komendant główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski.

W niedzielę nad ranem runęła trzypiętrowa kamienica (z pierwszych informacji wynikało, że budynek był dwupiętrowy). Pożar kamienicy rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki, z których ewakuowano 21 osób.

W zawalonym budynku zameldowanych było 11 osób. Dwie z nich są uznawane za zaginione. To dorośli: 78-letnia kobieta i 46-letni mężczyzna z dwóch mieszkań na pierwszym i drugim piętrze. Trzy osoby - mieszkańcy sąsiednich kamienic - odniosły obrażenia. Dwoje poszkodowanych zabrano do szpitala, osoby te opuściły już lecznicę. Jedna osoba po przebadaniu przez zespoły ratownictwa medycznego została na miejscu.

Zawalona kamienica w Cieszynie Michał Meissner/PAP

Poszukiwanie zaginionych osób z zawalonej kamienicy

Po godzinie 9 pożar został opanowany i rozpoczęło się jego dogaszanie. W akcji, która ma potrwać jeszcze nawet przez kilkanaście godzin, bierze udział około 170 osób strażaków.

Około godziny 13.30 komendant główny PSP nadbryg. Mariusz Feltynowski poinformował podczas briefingu prasowego, że "przeszukiwanie gruzowiska trwa z dwóch stron, zarówno od ściany frontowej, jak i z tyłu budynku".

- Z tyłu jest bardzo ciasno (…). Kończymy stabilizację ściany frontowej na kamienicy z prawej strony. Można powiedzieć, że dopóki nie znajdziemy dwóch osób, które potencjalnie mogły znajdować się w tym budynku (…), traktujemy tę akcję jako akcję ratowniczą. Zakładamy, że obie osoby będą osobami żywymi - przekazał.

Feltynowski podkreślił, że strażacy dysponują planem budynku wraz z lokalizacją łóżek osób poszukiwanych. Trwa odgruzowanie ostatniej kondygnacji, aby dostać się do piętra, na którym miało znajdować się jedno z nich.

– Telefon osoby, która była na drugim piętrze, był fizycznie na miejscu, natomiast jest on niesprawny. Jest przypuszczenie, że ta osoba fizycznie na miejscu się znajdowała. Druga zaginiona osoba to kobieta, która znajdowała się na pierwszym piętrze - poinformował komendant.

Psy ratownicze czekają

W miejsce katastrofy z powodu wysokiej temperatury strażacy na razie nie mogą wprowadzić psów ratowniczych.

Feltynowski informował wcześniej, około godziny 11, że tachimetry – urządzenia mierzącego m.in. kąty – wskazują, że jedna ze ścian jest niestabilna. – Stabilizujemy tę ścianę, wprowadzamy ratowników, ściągamy dodatkowe siły i środki w postaci Centralnego Odwodu Operacyjnego, bo będzie to bardzo długotrwała akcja ratownicza – zaznaczył komendant. Dodał, że kluczowe jest ustabilizowanie ściany i zdjęcie trzeciego piętra, pod którym mogą potencjalnie znajdować się dwie osoby poszukiwane – jedna może znajdować się na poziomie pierwszego piętra, a druga na poziomie drugiego.

Nadbrygadier poinformował, że gruzowisko jest przeszukiwane również przy pomocy kamer termowizyjnych. - Po zdjęciu ostatniego piętra będziemy realizować dalsze działania. Jeżeli będzie możliwość, to będziemy wprowadzać również psy poszukiwawcze - dodał Feltynowski.

Jak wyjaśniła wcześniej bryg. Aneta Gołębiowska, rzeczniczka prasowa śląskiej straży pożarnej, budynek był podłączony do instalacji gazowej, ale przyczyny zawalenia się kamienicy nie są znane. Dyżurny z Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa poinformował rano o wybuchu gazu w kamienicy - zgłoszenie nadeszło dokładnie o godzinie 4.08.

Zawaliła się kamienica w centrum Cieszyma Jacek Dobrzyński/X

Przeszukanie gruzowiska

Wcześniej rzeczniczka śląskich strażaków zaznaczyła, że "praktycznie cała część frontowa (kamienicy - red.) uległa zawaleniu". - Część z tyłu to gruzowisko o wysokości trzech kondygnacji. Tam też był pożar, to są elementy, które uległy spaleniu. Będzie to ciężka, żmudna praca polegająca na przeszukaniu tego gruzu - przekazała.

- My zawsze w momencie podejmowania akcji ratowniczej idziemy ze świadomością, że szukamy osób żywych. Mówimy tutaj o osobach zaginionych. Nie mamy potwierdzenia, czy one były w tym budynku, czy nie - podkreśliła bryg. Gołębiowska.

Strażaczka dodała, że ratownicy mają już zabezpieczony ciężki sprzęt, który pomoże w odgruzowaniu miejsca katastrofy, jednak "przede wszystkim jest to praca ręczna".

Na miejscu katastrofy jest również burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, która powiedziała, że rumowisko zostanie przeszukane w celu sprawdzenia, czy nie znajdują się tam ludzie. - Mamy listę osób, które mogły być w budynku. Nieobecność dwóch została potwierdzona. Jedna jest w pracy, a druga w szpitalu. Co do pozostałych nie mamy potwierdzenia, gdzie są. Rumowisko zostanie przeszukane - powiedziała Staszkiewicz.

Burmistrz informowała, że został podstawiony autobus, który przewiezie ewakuowanych "do naszego schroniska młodzieżowego".

"Bardzo trudna" akcja strażaków

Były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak na antenie TVN24 ocenił, że akcja strażaków jest "bardzo trudna". Przyczyną tego jest m.in. fakt, że kamienica znajdowała się w centrum miasta wśród zwartej zabudowy. Elementami, które bardzo szybko rozprzestrzeniły pożar, były "palne stropy i palna klatka schodowa z uwagi na ich wiek".

- Krytycznym elementem jest też fakt, że do pożaru doszło w nocy - dodał. Stwierdził, że "pożar jest bardzo silnie rozwinięty" i będzie to "akcja wielogodzinna".

Ponad 100 strażaków na miejscu

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował w mediach społecznościowych, że w działaniach bierze udział blisko 100 strażaków, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza PSP z psami ratowniczymi. Przekazał, że na miejsce zdarzenia jedzie komendant główny PSP nadbrygadier Mariusz Feltynowski.

Rozwiń

Wiceminister MSWiA o kamienicy w Cieszynie

Na antenie w tej sprawie wypowiadał się również wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz. Przekazał, że "na ten moment pożar został ugaszony i można rozpocząć drugą fazę związaną z możliwością wprowadzenia grup poszukiwawczo-ratowniczych". - Nim strażacy wejdą na teren gruzowiska, muszą mieć pewność, że sąsiednie budynki są stabilne - powiedział wiceminister. Dodał, że gruz w główniej mierze będzie "zbierany rękami strażaków". - Jeśli patrzymy na destrukcję tego obiektu, niewątpliwie nie jest to tylko i wyłącznie skutek pożaru - stwierdził Leśniakiewicz.

Ulica Głęboka ma około 400 metrów i przebiega od głównego placu miasta w bezpośrednie pobliże mostu granicznego z Czechami. Wzdłuż niej, po obu stronach, stoją przylegające do siebie kamienice.

Jak wygląda akcja poszukiwawcza?

O tym, jak zazwyczaj wygląda akcja poszukiwawcza w zgliszczach budynku, opowiedział na antenie TVN24 Przemysław Rembielak, doświadczony strażak z Poznania, wiceprezes Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Pożarnictwa. Ekspert podkreślił, że Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Jastrzębia-Zdroju jest bardzo doświadczona, szczególnie w zabezpieczaniu niestabilnych konstrukcji.

"Nie powinno się tam wprowadzać strażaków, a jednocześnie trzeba ich tam wprowadzać" TVN24

- Jednym z elementów jest bezpieczeństwo miejsca działań. To jest oksymoron, sprzeczność. To miejsce jest niebezpieczne, nie powinno się tam wprowadzać strażaków, a jednocześnie dwie osoby zaginione są sygnałem do tego, że trzeba ich tam wprowadzać - podkreślił Rembielak.

- Jeżeli wali się kamienica czy jej część, to są elementy, które jeszcze wiszą nad głową. Nawet wprowadzanie psa ratowniczego musi być obwarowane przygotowaniem. Nikt nie wprowadzi psa, jeśli jest tam piekielnie niebezpiecznie albo na przykład pożar się rozwija - zaznaczył strażak. Dodał, że wprowadzanie psów ratowniczych do gruzowiska "ma na celu lokalizację żywych osób zaginionych". - To znaczy, że pies ratowniczy nie powinien wykrywać osoby martwej, dlatego, że akcja ratownicza polega na tym, że szuka się żywych, żeby ich uratować. Zwłoki można wyciągać później - powiedział Przemysław Rembielak.

Strażak podkreślił, że akcja poszukiwawcza nie będzie prowadzona szybko, ale ostrożnie. – Pośpiech może kosztować życie następnej osoby, która może być wprowadzona w gruzowisko. Takie zdarzenia miały już miejsce. Ponad 10 lat temu w Liège (Belgia) kamienica zawaliła się w trakcie gaszenia pożaru - przypomniał Rembielak.

Autorka/Autor:sz, ads, bp/adso,ec

Źródło: TVN24, PAP