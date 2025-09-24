Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Chciałam taką galę zrobić". Posłanka tłumaczy się z dwóch zmywarek

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Królak
Posłanka Katarzyna Królak: mam dwa biura poselskie
Źródło: TVN24
Posłanka Katarzyna Królak, jedna z bohaterek reportażu "Czarno na Białym" o wydatkach posłów, tłumaczyła się z zakupu dwóch zmywarek z publicznych pieniędzy. W sprawie wynajmu samochodu od rodzinnej firmy posłanka Koalicji Obywatelskiej zapewniła, że "już dokonała korekty w oświadczeniu".
Kluczowe fakty:
  • Reporterzy "Czarno na Białym" Rafał Stangreciak i Grzegorz Łakomski przyjrzeli się wydatkom wszystkich posłów i posłanek. Część, jak na przykład zakup drona czy dwóch zmywarek, wzbudziła wątpliwości.
  • W reakcji na cykl reportaży sejmowa komisja regulaminowa zajmie się kwestią trudnych do uzasadnienia wydatków na biura poselskie niektórych posłów.
  • Reportaże z cyklu "Drogie posłanki, drodzy posłowie" możesz obejrzeć w TVN24+

Reporterzy "Czarno na Białym" Rafał Stangreciak, Grzegorz Łakomski i Kajetan Kowalik przeanalizowali sprawozdania finansowe posłów, aby ustalić, na co wydawane są publiczne pieniądze. Z budżetu państwa rocznie na same tylko biura 460 posłów przypada 500 milionów złotych.

Bohaterką reportażu była między innymi posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Królak.

Reporterzy "Czarno na białym" w maju odwiedzili biuro Królak w Ostródzie, które - mimo zapowiadanego dyżuru - było zamknięte. Polityczka tłumaczyła, że prowadzi akcję wyborczą, ale później pojawiła się i zaprezentowała dziennikarzom jedną z dwóch zmywarek kupionych z publicznych pieniędzy.

Druga - jak twierdziła - miała trafić do jej biura w Braniewie, choć ten adres nie widniał na stronie Sejmu w momencie powstawania reportażu. - Mam więcej nawet niż dwa biura, tylko muszę dowieźć umowy - tłumaczyła.

Dziennikarze zwrócili uwagę także na inne wydatki: wynajem samochodu z publicznych pieniędzy od firmy należącej do jej rodziny oraz blisko 18 tysięcy zł na catering, z którego faktur nie chciała udostępnić. Królak zapewniała, że wszystko odbywało się zgodnie z prawem.

"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Muszę dowieźć"; "nie mam obowiązku"; "nie chcę rozmawiać"

Królak: mam dwa biura poselskie

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zapytała posłankę o wątpliwości dotyczące wydatków.

Katarzyna Królak zapewniła, że ma dwa biura poselskie. – (Drugie biuro) od dawna jest zarejestrowane. Umowę na biura poselskie mam od marca – tłumaczyła się. – To biuro istniało już wtedy, gdy pan redaktor się pytał, tylko że ono było urządzane cały czas – dodała.

Posłanka dodała, że "nie było oficjalnego otwarcia". – Ale to nie znaczy, że ja w nim nie pracowałam – zapewniła.

Katarzyna Królak stwierdziła, że otwarcie drugiego biura odsuwało się w czasie. – Ja chciałam taką galę zrobić, oficjalnie, w powiecie braniewskim. Natomiast były wybory, taki był czas nie na otwieranie biura, ale biuro jest od kwietnia-marca i wisi informacja na stronie internetowej (sejm.gov.pl) – wskazała.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Królak
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Królak
Źródło: TVN24

Posłanka dopytywana o sprawę wynajmu samochodu, odpowiedziała, że dokonała "korekty w odniesieniu do okresu od czerwca do grudnia 2024". - A od stycznia ani złotówki nie wydałam z biura poselskiego na wynajem samochodu, za który płacę z własnego uposażenia poselskiego - wyjaśniła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, momo/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Czarno na białymKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce. Niedźwiedź 901
Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"
METEO
56 min
pc
Tusk nie wytrzymał, "minister był w szoku". Kulisy ostrej awantury w rządzie
Podcast polityczny
Donald Trump i Melania Trump na niedziałających schodach ruchomych
Schody ruchome z Trumpem nagle się zatrzymały. ONZ wyjaśnia
Świat
Lotnisko w Brukseli
Ataki na lotniska ujawniły "jak kruche są zabezpieczenia"
BIZNES
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Półtoraroczna dziewczynka wypadła przez okno
Lubuskie
shutterstock_2430693627
Chińczycy mają problem z samolotami. Drastyczne cięcia
BIZNES
Patryk M.
Znajomy prezydenta nie chce za kratki
Robert Zieliński
Koszalin
Gdzie minionej nocy było najzimniej
METEO
Poszukiwania auta ruszyły w styczniu
Senior zaparkował auto i zapomniał gdzie. Poszukiwania trwały pół roku
Poznań
W wypadku zginęła czteroletnia dziewczynka
W zderzeniu dwóch aut zginęła czterolatka. Nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa
Rzeszów
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
WARSZAWA
Belgrad, Serbia
Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. Podpisują z Rosją umowę na gaz
BIZNES
Do zdarzenia doszło przy DK92 pod Kutnem
Przy drodze leżał potrącony łoś. Za trzy godziny nie miał już głowy
Łódź
imageTitle
Pierwsza wpadka Mourinho. Zatrzymał go Polak
EUROSPORT
Pożar w Krakowie
Zapaliła się sadza lub tłuszcz. Strażacy w podnośniku obok Bazyliki Mariackiej
Kraków
Jimmy Kimmel
Kimmel wrócił na antenę. Trump zapowiada odwet
Świat
imageTitle
Wyjątkowy mecz dla kapitana Turcji. "Moje serce jest w połowie polskie"
EUROSPORT
Jerome Powell
Dalsza obniżka stóp procentowych w USA pod znakiem zapytania. "To trudna sytuacja"
BIZNES
imageTitle
Tak dziwnej czerwonej kartki dawno nie widziano
EUROSPORT
"Sukcesja"
Kto to powiedział? Karol Nawrocki czy Logan Roy z "Sukcesji"?
Quizy
piasek bielan
Bodnar: to będzie bardzo ważny moment odbicia
Polska
Księżyc
Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej
METEO
imageTitle
Apel o zmiany. "Jesteśmy w ogromnym regresie"
EUROSPORT
Marta Nawrocka wzięła udział w bankiecie wydawanym przez Melanię Trump
Marta Nawrocka na bankiecie u Melanii Trump
Świat
imageTitle
Efektowny Real i gol cudo. "Znowu tańczy"
EUROSPORT
imageTitle
Koń wpadł na dopingu. Długa lista zarzutów
EUROSPORT
pap_20221022_1IH (1)
"Zadzwoniła do mnie przerażona Oleńka". Jolanta Kwaśniewska o "okropnym oszustwie"
BIZNES
blysk
Flotylla płynąca do Gazy zaatakowana. "Uszkodzony statek pod polską banderą"
Świat
Tajfun
Przerwana zapora, odwołane loty, ewakuacje. "Panuje chaos"
METEO
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica