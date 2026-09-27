Polska "Chcemy być widzialni". Marsz przeszedł ulicami Warszawy Marta Kolbus |

Ulicami Warszawy przeszedł marsz domagający się większego wsparcia dla dzieci z autyzmem. Materiał Marty Kolbus dla "Faktów po południu" TVN24. Źródło wideo: TVN24

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W projekcie budżetu na rok 2027 rząd zmniejsza wydatki dla mniejszościowych grup potrzebujących wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami. W proteście przeciwko planowanym cięciom w piątek ulicami Warszawy przeszedł marsz rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną pod hasłem "Chcemy być widzialni".

Jego trasa przebiegła przed budynkami ministerstw finansów, rodziny, pracy i polityki społecznej, a także edukacji. W każdym z resortów uczestnicy marszu wręczyli petycję, w którym domagają się ustawowego wsparcia dzieci z niepełnosprawnością. - Co stanie się z naszymi dziećmi, kiedy nas zabraknie? - to pytanie, które nieustannie zadają sobie ich rodzice.