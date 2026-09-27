"Chcemy być widzialni". Marsz przeszedł ulicami Warszawy
W projekcie budżetu na rok 2027 rząd zmniejsza wydatki dla mniejszościowych grup potrzebujących wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami. W proteście przeciwko planowanym cięciom w piątek ulicami Warszawy przeszedł marsz rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną pod hasłem "Chcemy być widzialni".
Jego trasa przebiegła przed budynkami ministerstw finansów, rodziny, pracy i polityki społecznej, a także edukacji. W każdym z resortów uczestnicy marszu wręczyli petycję, w którym domagają się ustawowego wsparcia dzieci z niepełnosprawnością. - Co stanie się z naszymi dziećmi, kiedy nas zabraknie? - to pytanie, które nieustannie zadają sobie ich rodzice.
Źródło: TVN24