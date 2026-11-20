Polska Cezary Tomczyk z USA: w Pentagonie pytali, jakiej pomocy Polska potrzebuje Milena Zawiślińska |

Cezary Tomczyk: byliśmy pytani, co mogłoby pomóc Polsce w pierwszej kolejności Źródło zdj. gł.: Piotr Polak/PAP

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Cezary Tomczyk relacjonował w piątek mediom swoje rozmowy z podsekretarzem do spraw badań i inżynierii Pentagonu Emilem Michaelem w Waszyngtonie. Powodem spotkania było podpisanie umowy o współpracy w zakresie testów uzbrojenia, lecz - jak zaznaczył - przekazał mu też "szczegółowe informacje" na temat rosyjskiego ataku na Ukrainę, który "pośrednio skończył się atakiem na Polskę".

Tomczyk wymienił też wiadomości na ten temat z podsekretarzem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego w Departamencie Stanu Thomasem DiNanno.

- Polska zwróci się do wojsk amerykańskich w Europie i do sekretarza generalnego NATO o wzmocnienie operacji "Eastern Sentry", żeby kolejne siły i środki mogły zostać wydzielone w celu ochrony polskiego nieba - powiedział.

- O tym też rozmawialiśmy w Stanach Zjednoczonych. Byliśmy pytani o to, jak Polska widziałaby ewentualnie taką pomoc, co mogłoby pomóc w pierwszej kolejności - stwierdził.

Tomczyk odmówił jednak bardziej szczegółowego określenia reakcji amerykańskich rozmówców, podkreślając, że umówili się na wstrzymanie się z tym do wygłoszenia oficjalnego stanowiska władz amerykańskich, przede wszystkim prezydenta Donalda Trumpa.

- Jedno jest pewne: Władimir Putin nie jest naszym przyjacielem [przyjacielem nazwał go ostatnio Trump - red.], jest naszym zagrożeniem. To jest najważniejszy komunikat, który powinien wybrzmieć z Polski i trafić do serc ludzi w Stanach Zjednoczonych - powiedział Tomczyk.