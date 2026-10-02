Polska Słowa Sławomira Mentzena o policjantkach to "brak szacunku". "Powinny zostać przeproszone" Kuba Koprzywa |

Była policjantka o słowach Mentzena: to brak szacunku dla kobiety, munduru Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marian Zubrzycki

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sylwia Szary, była policjantka i Przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZP KPP Słubice, komentowała w TVN24 nagranie jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena. Ten zadrwił z przyjętych do służby funkcjonariuszek policji, co spotkało się z wieloma głosami krytyki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Burza po słowach Mentzena. Jest odpowiedź policji

- Ze zdumieniem przyjęłam te słowa, z dużym niezadowoleniem, ale i naprawdę zrobiło mi się tak po ludzku bardzo przykro - mówiła. Zauważyła, że słowa Mentzena "zderzyły się z wizerunkiem policjantek, które dopiero mają pierwszy dzień służby za sobą".

Była policjantka o słowach Sławomira Mentzena: nieprzemyślane

Zdaniem byłej policjantki "były to zupełnie słowa nieprzemyślane, słowa, które urągają godności każdej policjantce, niezależnie czy byłej, czy obecnej". - Wybrzmiewają w bardzo przykry sposób - dodała.

Wspomniała, że miała zaszczyt pełnić służbę z funkcjonariuszkami "bardzo dobrze wyszkolonymi". - Niezależnie od tego, jakie są wewnętrzne problemy w policji, policjantki są naprawdę bardzo dobrze wyszkolone. To kobiety, które są bardzo mocno ambitne, zdyscyplinowane i mierzą się naprawdę z szeregiem trudnych sytuacji - mówiła.

Sławomir Mentzen zadrwił z policjantek Źródło zdjęcia: PAP/Marian Zubrzycki

- Kiedy funkcjonariuszka ratuje życie ludzkie, kiedy reanimuje motocyklistę podczas wypadku albo zderza się z chuligańskimi wybrykami, trudno mi jest powiedzieć, dlaczego jest tak słabo oceniana przez krąg polityczny - powiedziała Szary. - Nie rozumiem, jaką miarą mierzy poseł Mentzen naszą służbę i nasze kwalifikacje zawodowe - dodała.

Słowa Mentzena o policjantkach to "brak szacunku"

Stwierdziła też, że wypowiedź lidera Konfederacji "jest wynikiem wieloletnich zaniedbań". Wspomniała, że wielokrotnie gościła między innymi w Sejmie, gdzie opowiadała o tym, "jak wiele jest do zrobienia dla kobiet w policji wewnętrznie, ale i również zewnętrznie".

Jej zdaniem adresatem słów Mentzena nie są funkcjonariuszki. - Adresatem jest ustawodawca, który jasno określił wymogi, jakie muszą spełnić wszyscy, przystępując do kwalifikacji na funkcjonariusza policji. Funkcjonariuszki, które zostały uwiecznione na tym zdjęciu, przeszły kwalifikacje tak, jak ustawodawca nam zaproponował - tłumaczyła.

Pytana, co powiedziałaby Mentzenowi w bezpośredniej rozmowie, Szary odpowiedziała, że rzuciłaby mu wyzwanie uczestnictwa w policyjnych testach sprawnościowych. - Pewnie z racji wieku, pan poseł Mentzen w chwili, kiedy ja rozpoczynałam służbę, miał 14 lat, oboje byśmy tych testów nie przeszli, bo one są mimo wszystko, mimo opinii publicznej dość trudne i wymagające - zwróciła uwagę.

- Nawet jeżeli nie wszystkie my kobiety, funkcjonariuszki byłe i obecne, oczekujemy tego "przepraszam", to funkcjonariuszki, które zostały uwiecznione na zdjęciu i dopisano im taki komentarz z ust posła, powinny co najmniej zostać przeproszone - powiedziała była policjantka. - To jest brak szacunku dla kobiety, dla munduru oraz dla naszych kompetencji - podsumowała.