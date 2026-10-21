Polska Braki we wniosku Rozwoju Plus o odwołanie szefa MSWiA. Miał być "duży sukces", nie przynieśli podpisów Patryk Michalski Robert Zieliński Zespół autorów |

Horała: Donald Tusk eskaluje emocje, żeby odwrócić uwagę od braku sukcesów jego rządów Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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"Duży sukces Marcina Horały - wniosek Rozwoju Plus w sprawie odwołania jednego z najgorszych ministrów tego rządu Marcina Kierwińskiego złożony" - napisał we wtorek wieczorem na X Janusz Cieszyński, poseł klubu Mateusza Morawieckiego.

Według ustaleń dziennikarzy TVN24 złożone dokumenty nie były kompletne, bo zamiast 69 wymaganych podpisów, miały tylko 51. - Wniosek jest niekompletny i nie jest tajemnicą, ile podpisów trzeba zebrać, żeby wniosek był skuteczny, więc to jest zastanawiająca porażka - mówi jedno z naszych źródeł.

Poseł Rozwoju Plus twierdzi, że to wyłącznie błąd formalny i techniczny, bo wymagająca liczba podpisów została zebrana, ale nie wszystkie zostały dostarczone przez pracownika klubu do kancelarii Sejmu. - Jesteśmy nowym klubem, dla niektórych pracowników to nowa sytuacja, ale wniosek o odwołanie szefa MSWiA będzie. Wyjaśniamy i uzupełniamy formalności - mówi nieoficjalnie.

Duży sukces @mhorala - wniosek @RozwojPlus w sprawie odwołania jednego z najgorszych ministrów tego rządu @MKierwinski złożony.



Przypomnijmy:

- "pogłos" na Dniu Strażaka

- wprowadził na salony złodzieja Kacprzyka

- zorganizował system wsparcia powodzian który okradli jego… pic.twitter.com/VBuy8p9S7d — Janusz Cieszyński (@jciesz) October 20, 2026 Rozwiń

Wtedy ma zostać rozstrzygnięta sprawa wniosku

Dwóch pracowników kancelarii Sejmu w nieoficjalnych rozmowach przyznaje, że dotąd w praktyce urzędnicy nie akceptowali możliwości uzupełniania wniosku z brakującymi podpisami. Dodają, że najprawdopodobniej wniosek będzie musiał zostać złożony ponownie: z nową datą i kompletem podpisów. Ostatecznie sprawa ma zostać rozstrzygnięta podczas posiedzenia prezydium Sejmu.

Przedstawicielem wnioskodawców jest wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Do czasu publikacji poseł nie odebrał od nas telefonu. We wrześniu polityk uzasadniał wniosek tym, że szef MSWiA jest odpowiedzialny między innymi za "porażkę państwa, jeżeli chodzi o ostrzeganie przed różnego rodzaju zagrożeniami". Poseł mówił wówczas o "odpowiedzialności politycznej w sprawie warszawskiego Szpitala Południowego".

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Zgodnie z prawem Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów.