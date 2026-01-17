Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Brak chęci" u Hołowni. Petru o kulisach obrad w Polsce 2050

Szymon Hołownia
Petru o obradach w Polsce 2050: odebrałem zachowanie i słowa Hołowni, jako swego rodzaju brak chęci na start
Źródło: TVN24
Ryszard Petru w "Faktach po Faktach" w TVN24 podkreślił, iż nie widzi "podstaw prawnych" do powtórnego przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego Polski 2050. Poseł mówił też o swojej ocenie postawy Szymona Hołowni w trakcie obrad władz ugrupowania.

Po odwołaniu drugiej tury wyborów na przewodniczącego Polski 2050, w piątek późnym popołudniem zebrała się Rada Krajowa tego ugrupowania, która miała podjąć decyzję co do przyszłości procesu wyborczego. Według ustaleń Patryka Michalskiego z TVN24+ założyciel partii i dotychczasowy jej lider Szymon Hołownia po kilku godzinach obrad miał wylogować się ze spotkania prowadzonego w formule online, argumentując, że jest zmęczony. Ostatecznie zarządzona została przerwa w obradach do poniedziałku.

Jak dowiedział się Patryk Michalski, w trakcie obrad Hołownia miał opowiedzieć się za powtórzeniem całości wyborów i wyrazić gotowość do startu w nich.

Burzliwy koniec obrad Polski 2050. Hołownia się nagle wylogował, posłowie tłumaczą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Burzliwy koniec obrad Polski 2050. Hołownia się nagle wylogował, posłowie tłumaczą

Patryk Michalski

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru pytany w "Faktach po Faktach" o przebieg piątkowych obrad, powiedział, że przeprowadzono w ich trakcie kilka głosowań. Opowiedział się też za "jak najszybszym" ponownym przeprowadzeniem drugiej ich tury, w której rywalizowały ministry Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska.

Wyraził poparcie dla Hennig-Kloski.

Ryszard Petru w "Faktach po Faktach"
Ryszard Petru w "Faktach po Faktach"
Źródło: TVN24

Petru zaznaczył, że "nie ma podstaw prawnych" do powtórzenia całości wyborów.

Dopytywany o postawę Hołowni w trakcie obrad, gość TVN24 powiedział: - Odebrałem zachowanie, jak i słowa Szymona Hołowni, jako swego rodzaju brak chęci na ten start.

Petru o wyborach w Polsce 2050: ta telenowela za długo trwa

- Ta telenowela za długo trwa i jak najszybciej musimy przejść do drugiej tury wyborów, wybrać przewodniczącą - bo są dwie kandydatki - i zamknąć ten etap, otworzyć nowy, być stabilnym koalicjantem, realizować program, który obiecaliśmy wyborcom. To jest podstawa - ocenił Petru.

Poseł wyjawił, że był zwolennikiem rozwiązania, według którego piątkowe obrady Rady Krajowej nie byłyby przerwane. Na uwagę, że to Hołownia po kilku godzinach wylogował się ze spotkania, Petru zareagował, iż "to nie oznacza, że trzeba było je przerywać". - On (Hołownia - red.) sugerował, żeby dyskusja trwała dalej - dodał.

- Z punktu widzenia odpowiedzialności za kraj, ale również za wyborców, za członków (partii - red.), trzeba to jak najszybciej przeciąć - stwierdził. W jego ocenie "trzeba jak najszybciej zorganizować drugą turę w najbliższych dniach" i "zakończyć ten spektakl".

Petru: potrzebna jest wyrazista formuła w rządzie

Uzasadniając przekazanie swojego poparcia Hennig-Klosce, gość TVN24 mówił, że "potrzebna jest zmiana". - Potrzebna jest wyrazista formuła w rządzie, ale i umiejętność dogadywania się z koalicjantami za zamkniętymi drzwiami - zaznaczył.

Jego zdaniem nie powinno być miejsca na "żadne, nawet potencjalne sygnały o konszachtach z PiS-em" oraz wyraził sprzeciw takim "postulatom", jak "ostry kurs w ramach koalicji" czy "skrajny skręt w lewo".

W ocenie Petru jego partia powinna postawić na "kurs proprzedsiębiorczy, mądrą, rozsądną politykę społeczną i energetyczną". Wskazywał też na "kurs, który pokazuje, że jesteśmy wyraziści, ale jednocześnie koalicyjni".

Petru o wyborach w Polsce 2050: popieram Hennig-Kloskę, potrzebna jest zmiana
Źródło: TVN24

- To się da zrobić. Trzeba powiedzieć, o co się walczy, ale czasami trzeba ustąpić, pójść na kompromis, a czasami nawet zrezygnować z jakiegoś postulatu, (...) ale postawić na inny. Polityka to sztuka tego, co możliwe. Ważne, żeby częściej wygrywać, niż przegrywać. Mówię również o realizacji postulatów. Mamy na to cały 2026 rok, ale nie więcej - kontynuował.

Petru zastrzegł, że to on wolałby być w drugiej turze wyborów na szefa Polski 2050, gdyż startował w pierwszej i zajął czwarte miejsce, otrzymując 95 głosów. Jego zdaniem Hennig-Kloska "może doprowadzić do tego, że te osoby, które przegrają, nie będą się czuły przegranymi".

- Trzeba wygrać i podać szybko rękę tym, którzy przegrali. (...) Wartością jest gra zespołowa. Wygrywa jedna propozycja, ale ważne jest to, (...) żebyśmy się dogadali i wspólnie tworzyli koalicję 15 października - podsumował Ryszard Petru.

Umowa z Mercosur. "Za mało mówi się o szansach"

Gość TVN24 był też pytany o możliwe skutki zawartej oficjalnie w sobotę umowy między Unią Europejską a państwami Mercosur. Zakłada ona m.in. ułatwienie przepływu między UE a blokiem państw Ameryki Południowej produktów przemysłowych i rolnych.

Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur

Świat

Petru przyznał, że umowa może być "zagrożeniem dla poszczególnych grup producentów rolnych". - Na szczęście są tam kontyngenty, które w bardzo istotny sposób tę obawę ograniczą - dodał.

- Ta umowa daje olbrzymie szanse polskim przedsiębiorcom, producentom mebli, AGD, różnego rodzaju sprzętu na eksport - stwierdził. W jego ocenie "ważny jest monitoring" sytuacji na rynku i zapobieganie sytuacjom, że "ktoś mógłby zbankrutować" przez napływ produktów z Ameryki Południowej.

Petru o umowie UE-Mercosur: za mało mówi się o szansach

- Ale to jest olbrzymia szansa dla wielu polskich firm, pracowników, całych miast, miasteczek na to, żeby nastąpiła eksplozja eksportu w tamtym kierunku. Za mało się mówi o szansach, a (dużo - red.) mówi się o zagrożeniach - uzupełnił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Polska 2050Szymon HołowniaRyszard Petru
Czytaj także:
Góry otaczające miejscowość Bad Hofgastein w Austrii - zdj. poglądowe
Lawiny w alpejskich kurortach. Zginęło pięć osób
METEO
Pożar w Myjomicach
Tragedia w Myjomicach. Biegły wskazał przyczynę pożaru
Poznań
MiG-29
"Polska podjęła decyzję". Ostatnie MiG-i za technologie dronowe
Artur Molęda
imageTitle
Podwójny sukces polskich bobsleistek. Podium w zawodach i bilety na igrzyska
EUROSPORT
imageTitle
Zabrakło 0,11 sekundy. Polak otarł się o podium mistrzostw Europy
EUROSPORT
imageTitle
Hiszpanie z kolejną wygraną. Widoczni gracze z polskiej ligi
EUROSPORT
Zima, śnieg, noc
Noc będzie pogodna, ale trzeba się ciepło ubrać
METEO
imageTitle
Niesamowite zwroty akcji w Mastersie. Mistrz powrotów pierwszym finalistą
EUROSPORT
Płetwal błękitny
Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie
METEO
imageTitle
Polacy wypożyczyli samochód z muzeum. Wygrali nim Dakar Classic
EUROSPORT
Podpisanie umowy z Mercosurem
Unia Europejska podpisała umowę handlową z Mercosur
Świat
imageTitle
Solidny wynik polskiego biathlonisty. Samuelsson najlepszy w Ruhpolding
EUROSPORT
Brigitte Macron za konsolą dj-ską
Pierwsza DJ-ka Francji. Brigitte Macron porwała dzieci do tańca
Świat
sct protest krakow_07
Wandale, urzędnicy i niespodziewany wyrok sądu
Kraków
imageTitle
Przed Linette duże wyzwanie. Rywalka "nie ogra się sama"
EUROSPORT
Donald Trump
Trump zapowiada cła na europejskich sojuszników
Świat
imageTitle
Dobry mecz Zielińskiego w Serie A. Krzyk i kontuzja Piotrowskiego
EUROSPORT
Lód na jeziorze
Najgłębsze jezioro Polski zamarzło. Miesiąc szybciej niż rok temu
METEO
Mroźna zima
Idzie solidny mróz. Gdzie będzie najzimniej
METEO
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń
Oferta, która "nie miała znaczenia" i kilkadziesiąt wizyt w resorcie Ziobry
Polska
imageTitle
Skoki dla nocnych marków. O której kwalifikacje i niedzielny konkurs w Sapporo?
EUROSPORT
Białystok: w nocy znaleziono szczątki balonu z papierosami
"Wleciało kilkadziesiąt obiektów". Służby znajdują kolejne balony z Białorusi
Białystok
Ukraina, Kijów. Namioty rozstawione przez służby dla mieszkańców ze względu na braki w dostawach prądu i ciepła
"Dramatyczna" sytuacja w Kijowie i "wyrazy najwyższego uznania dla Polaków" za pomoc
Świat
imageTitle
Polki mocne na otwarcie sezonu. Ścisła czołówka w Australii
EUROSPORT
Grenlandia, zdjęcie poglądowe
Kolejny europejski kraj wysyła żołnierzy na Grenlandię
Świat
Pożary roślinności
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary
METEO
mezczyzna serce bol shutterstock shutterstock_2574719887
Badania są ważne, ale same nie leczą. A pacjenci boją się statyn
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Real w końcu się przełamał. Potrzebował geniuszu Mbappe
EUROSPORT
Prom Jantar - chrzest
Prom Jantar Unity ochrzczony. "Polska potęga na Bałtyku"
Szczecin
imageTitle
Dominator Odermatt. Znowu nie dał szans rywalom
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica