Polska Błędnie wysłany alert i kontrola poselska. Rzecznik rządu: niewykluczone, że w RCB powinno być więcej etatów Oprac. Justyna Sochacka |

Rzecznik rządu: niewykluczone, że w RCB powinno być więcej etatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Poseł Rozwoju Plus i były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował we wtorek, że przeprowadził kontrolę poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Jak wyjaśnił, powodem interwencji była pomyłka RCB, w wyniku której alert wysłano do mieszkańców niewłaściwego województwa.

Cieszyński po kontroli w RCB

"Po wczorajszej kompromitacji z pomyleniem lubuskiego z lubelskim przeprowadziłem dziś (we wtorek - red.) kontrolę poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Instytucja, która odpowiada za koordynację działań w sytuacji kryzysowej jest dziś pozbawiona zasobów wymaganych do poprawnego działania" - napisał.

"24 godzinne dyżury w sali operacyjnej pełnią na raz 3 osoby. To one odpowiadają m.in. za wysyłkę Alertów RCB. Ponieważ przy każdym alercie obowiązuje zasada dwóch par oczu oznacza to, że podczas takiego dyżuru każda osoba pracuje średnio 16 godzin. Wczorajsza pomyłka nastąpiła po ponad 9 godzinach pracy, więc nie jest wykluczone, że pracownicy byli po prostu przemęczeni" - opisał Cieszyński.

Dodał, że "obsada sali operacyjnej miała zostać zwiększona, ale jak wiele innych spraw padła ofiarą urzędniczej obstrukcji". Jak napisał, wniosek RCB o dodatkowe etaty, złożony 6 lipca, został rozpatrzony przez ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego dopiero we wrześniu.

‼️Dramatyczna sytuacja w @RCB_RP ‼️



Po wczorajszej kompromitacji z pomyleniem lubuskiego z lubelskim przeprowadziłem dziś kontrolę poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.



Instytucja, która odpowiada za koordynację działań w sytuacji kryzysowej jest dziś pozbawiona zasobów… — Janusz Cieszyński (@jciesz) October 6, 2026 Rozwiń

Szłapka: niewykluczone, że w RCB powinno być więcej etatów

O sprawę błędnej wysyłki alertu RCB oraz wpis Cieszyńskiego został zapytany na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Przekazał, że szef MSWiA Marcin Kierwiński "będzie sprawę wyjaśniał". - Rozmawiałem wczoraj jeszcze zarówno z dyrektorem, jak i wicedyrektorem. Tam doszło faktycznie do pomyłki - powiedział.

- Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo - dodał.

Rzecznik RCB o naborze nowych pracowników

Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk w rozmowie z PAP odmówił komentarza do wpisu Cieszyńskiego, zaznaczając, że nie chciałby odnosić się do wypowiedzi o charakterze politycznym. Potwierdził jednocześnie, że Centrum otrzymało niedawno 28 dodatkowych etatów w związku ze zwiększonym zakresem zadań. Obecnie trwa nabór nowych pracowników.

W poniedziałek, w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę, alerty RCB otrzymali niektórzy mieszkańcy województwa lubuskiego. RCB przeprosiło w poniedziałek "wszystkich odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować".