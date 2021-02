"Wolność mediów zapewnia przejrzystość i rzeczową informację - nawet jeśli jest niewygodna dla polityków"

"Pluralizm i wolność mediów zapewniają przejrzystość i rzeczową informację"

Dodał, że Amerykanie cenią sobie wolność słowa zagwarantowaną w pierwszej poprawce do ich konstytucji. "Może nie zawsze podoba nam się to, co mówią inni, ale zawsze będziemy dbać o to, aby chronić ich prawo do wyrażania swoich poglądów" - podsumował Bix Aliu.