"Wpław, kraulem, do Polski. Wziął mnie za szaleńca". "Foka" pokonał Bałtyk

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Gratulacje i zachwyty napływają do "Foki" z wielu stron, pod wrażeniem są mistrzynie i mistrzowie z najwyższej półki.

Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska z Aten w 2004 roku na dystansie 200 metrów stylem motylkowym: - Zmaganie się przez tyle godzin z własnymi słabościami, z własnymi myślami, z falami i prądami morskimi - ogromny wyczyn, czapki z głów. Ktoś może powiedzieć, że skoro radzi sobie w basenie, to jest doskonałym pływakiem. Ostrożnie z takimi stwierdzeniami, bardzo przed nimi przestrzegam. Wody otwarte to zmaganie się z przestrzenią, którą masz i wokół, i pod sobą, dochodzi także umiejętność oddychania, kiedy nadchodzi fala, dochodzą elementy, o których w basenie nie ma mowy.