Polska Barbara Nowacka: prezydent zawetował prawo do odebrania uczniowi niebezpiecznych przedmiotów Oprac. Justyna Sochacka |

Ataki w szkołach. Kierwiński: widzimy, jak bardzo ważna jest edukacja, jeżeli chodzi o zagrożenia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował w styczniu nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Weto uniemożliwiło implementację obowiązującego w krajach Unii Europejskiej aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Ministra edukacji Barbara Nowacka zauważyła w piątek w serwisie X, że poza tą nowelizacją Nawrocki "zawetował też - w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia - prawo do odebrania uczniowi niebezpiecznych przedmiotów". Chodzi dokładnie o nowelizację ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Przytoczyła fragment ustawy:

(…) uczniowi mogą być odebrane przedmioty osobiste, których posiadanie: a) zagraża bezpieczeństwu ucznia lub innych osób lub narusza zasady bezpieczeństwa obowiązujące w tej szkole lub placówce, b) może doprowadzić do niewłaściwego zachowania ucznia, którym narusza przepisy: – ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151), – ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1162 oraz z 2025 r. poz. 427 i 799), – ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939);

Prezydent Nawrocki zawetował nie tylko ustawę dającą możliwość blokowania niebezpiecznych treści w internecie.



Zawetował też – w ustawie o prawach i obowiązkach ucznia – prawo do odebrania uczniowi niebezpiecznych przedmiotów



(…) uczniowi mogą być odebrane przedmioty osobiste,… — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) October 9, 2026 Rozwiń

Prezydent zawetował wspomnianą ustawę na początku lipca. Nawrocki mówił wówczas, że "nie kwestionuje potrzeby ochrony praw uczniów". - Wręcz przeciwnie. Młodzi ludzie zasługują na bezpieczeństwo, ochronę i szacunek - stwierdził.

Tylko tu - ocenił - "nie chroni się praw, a zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji". - To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego - argumentował.

Karol Nawrocki wyjaśnia swoję decyzję o wecie w sprawie ustawy o prawach ucznia Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Sejm uchwalił ustawę w sprawie blokowania nielegalnych treści w internecie

W czwartek kilka godzin po wystąpieniu premiera Donalda Tuska, który wskazywał na potrzebę szybkiego przyjęcia przepisów mających ograniczyć mowę nienawiści w sieci w związku z ostatnimi atakami w szkołach, do głosowania w Sejmie został skierowany projekt umożliwiający blokowanie nielegalnych treści w internecie. Wieczorem nowelizacja, będąca odpowiedzią na weto Nawrockiego, została uchwalona. Trafi teraz do Senatu.

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W piątek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił się w programie "Jeden na jeden" w TVN24 z apelem do Nawrockiego. - Apeluję mocno. Panie prezydencie, jeżeli chce pan walczyć z mową nienawiści w Polsce (...) z hejtem w internecie, z tym, żeby nielegalne treści - zdjęcia pedofilskie albo inne treści nielegalne - nie pojawiały się, trzeba (...) podpisać tę ustawę, zrobić wszystko dla bezpieczeństwa młodszych i starszych, bo to nie jest tylko ustawa o bezpieczeństwie młodszych. To jest ustawa o bezpieczeństwie Polek i Polaków - mówił.